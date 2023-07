Tiếp tục kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 13/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết toàn quốc ngành Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

ĐẢM BẢO CÁC CÂN ĐỐI LỚN CỦA NỀN KINH TẾ

Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra.

Nhờ đó, nền kinh tế ổn định, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống cho người dân.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 đạt 875,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, thu nội địa là 721.665 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; thu dầu thô là 30.515 tỷ đồng, bằng 72,7% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 123.974 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán. Chi ngân sách ước đạt 804,6 nghìn tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất hơn 70 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương các cấp được đảm bảo; phát hành 179,9 nghìn đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,23 năm, lãi suất bình quân 3,7%/năm, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước cho trả nợ gốc và định hướng lãi suất thị trường.

Ngành Tài chính đã tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn, bền vững. Cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm là S&P, Moody's và Fitch tiếp tục đánh giá tích cực xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành đã điều hành giá cả, thị trường phù hợp với tình hình thực tế,tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân; tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm.

Giá cả thị trường trong nước cơ bản ổn định, bình quân 6 tháng, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 4,74%. Thị trường chứng khoán có xu hướng hồi phục, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt 5.783 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thu ngân sách 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Tiến độ một số khoản thu, sắc thuế và thu ngân sách tại một số địa phương đạt thấp. Công tác triển khai dự toán chi ngân sách, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, kéo dài.

Bên cạnh đó, ban hành một số văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các chương trình mục tiêu còn chậm. Vẫn còn tình trạng gian lận, trốn thuế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, thất thoát, lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị.

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 8.489 tỷ đồng, đạt 53,5% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 7.858 tỷ đồng; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 630 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 16.862 tỷ đồng. Tổng nợ thuế đến 31/5/2023 là 2.552 tỷ đồng, tăng 1.181 tỷ đồng so với 31/12/2022. Trong đó, nợ tiền sử dụng đất tăng 530 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường tăng 284 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 136 tỷ đồng, thuế GTGT tăng 90 tỷ đồng, các loại thuế, phí, lệ phí khác tăng 141 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các giải pháp; nêu lên những bài học kinh nghiệm hay, hiệu quả; đề xuất các giải pháp để nâng cao nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2023.

TIẾP TỤC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá, trong 6 tháng đầu năm ngành Tài chính đã rất quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra.

Mặt khác, ngành đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế vĩ mô.

Nhấn mạnh trong những tháng cuối năm có rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải hết sức quyết tâm, hết sức nỗ lực, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Khái yêu cầu ngành Tài chính phải bám sát chủ đề để điều hành, các phương án chỉ đạo của Chính phủ để tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Tài chính thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành Tài chính nói riêng. Tập trung thực hiện các giải pháp chính sách tài khóa, kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đã đề ra.

Ngành cũng cần cùng với các bộ, ngành, địa phương phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, kiểm soát nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, các nghĩa vụ trả nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ phù hợp với tiến độ thu, chi và giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế kiểm tra, giám sát giá cả, thị trường đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính trong lĩnh vực tài chính công.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong ngành Tài chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…