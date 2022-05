Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban công tác đặc biệt tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể chính quyền địa phương tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị.

Cho đến thời điểm này Bộ CHQS đã tham mưu cho UBND tỉnh ký ban hành các Kế hoạch về việc tiếp nhận, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ về nước an táng, ban hành các kế hoạch các đại biểu tham dự hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun để phối hợp triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 – 2023. Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Nghi Lộc…



Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban công tác đặc biệt tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Để việc tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra theo đúng kế hoạch, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị; Phối hợp, hiệp đồng với các tỉnh bạn Lào làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận, bàn giao hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch; Hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun.

Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát kiểm tra và làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Nghi Lộc.