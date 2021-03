Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Báo Nghệ An và huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Ban quản lý (BQL) dự án Sở Nông nghiệp và PTNT vừa cho biết sẽ đóng nước kênh chính ba ra Đô Lương trong thời gian 23 ngày để nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel đã may mắn trúng giải đặc biệt 1 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng của chương trình “Đăng ký gói ngay – Vận may trúng lớn”. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Viettel Nghệ An cũng trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba; với tổng giá trị giải thưởng là 105 triệu đồng.