Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCCC

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; tham gia có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.



Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nghe phổ biến nội dung cơ bản về Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW.

Theo đó, giai đoạn 2015-2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC và CNCH, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, nổ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước.

UBND các cấp đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra do trực tiếp lãnh đạo ủy ban làm trưởng đoàn để kiểm tra về công tác PCCC đối với 12.391 lượt địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, qua đó đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn tại, thiếu sót, xử lý nhiều khó khăn, bất cập trong công tác PCCC tại địa bàn, cơ sở.

Giai đoạn 2015-2019, các cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ nguyên nhân 16.407 vụ cháy (chiếm tỷ lệ 85,3%). Đã khởi tố, xét xử 129 vụ án, truy tố 64 bị can vi phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC; cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 97.852 trường hợp vi phạm về PCCC với tổng số tiền nộp ngân sách là 215,59 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 1.847 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động 3.339 trường hợp và phạt cảnh cáo 2.035 trường hợp vi phạm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu Tại hội nghị, đại biểu các Bộ, ban ngành Trung ương, các địa phương đã phát biểu nêu nhiều ý kiến tham luận. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình KT-XH tiếp tục phát triển, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh, số lượng dự án, công trình xây dựng, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng năng lượng, khí đốt, hóa chất sẽ tiếp tục tăng cao; sự gia tăng về dân số, mật độ dân cư tại các khu đô thị, thành phố lớn sẽ tiếp tục là những yếu tố trực tiếp tác động đến tình hình công tác PCCC và CNCH. Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thu Hương Từ thực tế đó, thời gian tới về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Chỉ thị số 47-CT/TW nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH hiện nay. Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, chậm được triển khai thực hiện tại Chỉ thị số 47-CT/TW. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các bộ, ban, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện.



Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức, vận động để mỗi cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, tham gia phong trào toàn dân PCCC. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác PCCC, nhất là việc tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở, mở rộng mạng lưới. Ưu tiên nguồn lực đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác PCCC và CNCH…

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 21 cá nhân, trong đó Công an tỉnh Nghệ An có 2 cá nhân thuộc Phòng PC 07.