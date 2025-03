Kinh tế Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp công ích tại Nghệ An Giai đoạn 2024-2025, tỉnh Nghệ An thực hiện thoái vốn nhà nước tại 5 công ty cổ phần theo kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt.

5 công ty gồm: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An, Công ty CP In báo Nghệ An và Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh.

Theo kế hoạch, hết năm 2025, việc thoái vốn phải hoàn thành.



Ông Võ Đình Toàn - Phó Trưởng phòng Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp Sở Tài chính cho biết: Hiện cơ quan chức năng đã xác định xong giá khởi điểm và đang xây dựng phương án thoái vốn ở Công ty CP Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An, Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An.

Chặt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Quang An

Đối với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh, hai đơn vị đã hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính và đang xác định giá khởi điểm để triển khai thoái vốn. Theo Quyết định 1479 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thoái vốn Nhà nước từ 80,8% xuống còn 51%, Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh thoái hết vốn Nhà nước.

Trong khi đó, Công ty CP In báo Nghệ An hiện vẫn gặp vướng mắc trong việc cấp kinh phí cho cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền thanh toán cho đơn vị tư vấn, dẫn đến việc chưa thể tiếp tục thực hiện thoái vốn theo kế hoạch.

Về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, từ năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh thời điểm xác định giá trị của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An và Ban Quản lý đô thị Cửa Lò để chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 0h ngày 01/01/2025.

Hiện tại, các đơn vị này đang triển khai các bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi, bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính; Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuyển đổi; Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chuyển đổi.

Đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Nghệ An, UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện bàn giao tài sản hạ tầng khu công nghiệp Nam Cấm về Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An. Sau khi hoàn tất quá trình bàn giao, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh về phương án cổ phần hóa công ty này.

Dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn và chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập tuy nhiên, quá trình này vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ, đặc biệt là về nguồn kinh phí phục vụ công tác thoái vốn tại Công ty CP In báo Nghệ An và việc bàn giao tài sản ở Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Hạ tầng Nghệ An.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cũng yêu cầu các bộ, ngành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng thực tế quá trình triển khai cổ phần hóa theo Nghị quyết 12-NQ/TW; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật, nhất là Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69) với tinh thần đổi mới. Yêu cầu trong quý 1/2025 phải hoàn thành phê duyệt đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.