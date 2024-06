Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự và các trại giam, trại tạm giam

Pháp luật

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự và các trại giam, trại tạm giam

Sáng 27/6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trại giam số 3, số 6 - Bộ Công an; Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết quy chế phối hợp liên ngành đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.