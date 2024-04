Tiếp tục tuyển dụng nhiều nhân sự làm việc tại Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/4, tại TP Vinh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Ông Trần Nhật Minh- Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì buổi làm việc.