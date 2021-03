Tiếp tục vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" và Ban Cứu trợ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của các Ban trong năm 2020. Ảnh: Thu Hương

Năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã chủ trì phát động 4 chương trình an sinh xã hội. Thông qua các chương trình an sinh xã hội này các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoại tỉnh đã ủng hộ tổng giá trị tiền và hàng quy đổi hơn 460 tỷ đồng.

Trong đó chương trình cải thiện nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vận động được hơn 110 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 2.050 trường hợp. Chương trình Tết Vì người nghèo Canh Tý 2020 đã vận động được 74,4 tỷ đồng. Vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 75,8 tỷ đồng. Ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai là hơn 160 tỷ đồng.

Việc tổ chức vận động, kêu gọi các chương trình an sinh xã hội trong thời gian qua là chủ trương đúng đắn, được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hưởng ứng tích cực.