Tiếp tục xử phạt cơ sở karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm

Quán karaoke vẫn mở cửa bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Việt Hùng

Vào lúc 21h15 ngày 27/1, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu cùng với Công an xã Quỳnh Châu kiểm tra hoạt động tại cơ sở Karaoke Giọt Đắng thuộc địa bàn xóm 6, xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) do anh Đào Xuân Chương làm chủ.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 cho các đối tượng. Ảnh: Việt Hùng Sau khi đột nhập vào bên trong cơ sở karaoke này, Tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an xã Quỳnh Châu phát hiện 1 phòng hát karaoke có 4 đối tượng đang hát gồm 3 nam, 1 nữ ( trong đó 3 đối tượng trú tại xã Tân Sơn và 1 đối tượng trú tại xã Quỳnh Châu).



Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “Không thực hiện Quyết định áp dụng các biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ” và đang hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt.

Lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng. Ảnh: Việt Hùng

Trước đó, vào ngày 21/1/2022, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra Quyết định xử phạt anh Hồ Trì trú tại xã Quỳnh Châu về hành vi liên quan đến công tác phòng, chống dịch để cơ sở Karaoke 68 hoạt động phát sinh nhiều ca bệnh dương tính Covid – 19 với số tiền 32,5 triệu đồng.