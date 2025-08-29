Chuyển đổi số Tiết kiệm pin smartphone: Bí quyết đơn giản nhưng ít ai biết Trong thời đại mà thông báo từ smartphone có thể xuất hiện hàng trăm lần mỗi ngày, một hành động tưởng chừng nhỏ như úp thiết bị xuống bàn lại có thể giúp tiết kiệm pin đáng kể.

Nhiều người không để ý, nhưng mỗi lần điện thoại nhận thông báo và màn hình bật sáng là một lần tiêu tốn năng lượng. Với người dùng smartphone thường xuyên tham gia các cuộc trò chuyện nhóm, bật thông báo từ nhiều ứng dụng mạng xã hội, email hay tin nhắn, điều này có thể diễn ra hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mỗi ngày.

Theo một nghiên cứu năm 2023, một số thanh thiếu niên có thể nhận tới hàng trăm thông báo mỗi ngày. Và trong khi một thông báo đơn lẻ không gây ảnh hưởng nhiều, việc cộng dồn hiệu ứng của hàng trăm lần sáng màn hình có thể khiến pin điện thoại nhanh chóng cạn kiệt.

Một hành động tưởng chừng nhỏ như úp điện thoại xuống bàn lại có thể mang đến lợi ích đáng kể cho thời lượng pin. Ảnh: Internet.

Tờ CNET từng chỉ ra rằng, một hành động nhỏ như đặt úp điện thoại xuống bàn có thể là yếu tố quyết định việc thiết bị của bạn có trụ được đến cuối ngày hay không. Khi thiết bị được đặt úp xuống, màn hình sẽ không sáng lên khi có thông báo mới, nhờ vào sự kết hợp của cảm biến tiệm cận và cảm biến ánh sáng xung quanh tích hợp trong máy.

Các cảm biến này hoạt động rất giống với cơ chế khiến màn hình điện thoại tắt đi khi bạn đưa lên tai để nghe cuộc gọi. Khi phát hiện một vật thể gần (trong trường hợp này là mặt bàn), cảm biến tiệm cận sẽ ra lệnh tắt màn hình để tiết kiệm năng lượng và tránh kích hoạt cảm ứng không mong muốn.

Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường làm việc hoặc trong bữa ăn gia đình, khi bạn không muốn bị phân tâm bởi ánh sáng màn hình hay tiếng thông báo liên tục. Ngay cả khi điện thoại vẫn rung hoặc phát âm thanh, việc không bật màn hình đã giúp tiết kiệm một lượng pin đáng kể, đặc biệt đối với các thiết bị có màn hình lớn và độ sáng cao.

Ngoài lợi ích về pin, mẹo nhỏ này còn gián tiếp giúp bạn tăng khả năng tập trung. Trong kỷ nguyên số, nơi thông báo là nguồn gây xao nhãng liên tục, việc úp điện thoại xuống bàn còn là một cách “tắt tạm” thế giới kỹ thuật số để bạn có thể làm việc hiệu quả hơn hoặc tận hưởng thời gian offline.

Thậm chí, một số chuyên gia công nghệ còn khuyến nghị người dùng nên chủ động tắt bớt thông báo không cần thiết, kết hợp với việc úp điện thoại khi cần tập trung hoặc nghỉ ngơi để kéo dài thời lượng pin và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Tóm lại, chỉ với một hành động đơn giản như đặt úp điện thoại xuống bàn, bạn đã có thể giảm thiểu việc màn hình bật sáng không cần thiết, giúp tiết kiệm pin và hạn chế sự xao nhãng trong ngày.

Trong thế giới công nghệ nơi mọi thứ vận hành nhanh và không ngừng kết nối, những thay đổi nhỏ về thói quen sử dụng thiết bị có thể mang lại sự khác biệt lớn, cho cả pin điện thoại lẫn chất lượng cuộc sống của bạn./.