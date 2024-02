Tiết lộ 3 địa điểm xung đột mới giữa Mỹ và Nga sau Ukraine

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti ngày 4/2, Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago (Mỹ) cho biết, Washington sẽ không giữ được bình tĩnh sau chiến thắng của Nga ở Ukraine. Do đó, Mỹ sẽ cố gắng làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở các khu vực khác.

Nga đang hướng mục tiêu tới trận đánh lớn ở Kharkov. Ảnh: Reuters

Giáo sư Mearsheimer nêu tên những khu vực, nơi Mỹ có thể tổ chức một đợt leo thang xung đột khác với Nga, bao gồm Bắc Cực, Biển Đen và Moldova. Ngoài ra, theo chuyên gia này, Mỹ có thể tổ chức "cách mạng màu" ở Belarus.

“Sẽ không có hồi kết cho những rắc rối ở Ukraine và Đông Âu” - Giáo sư John Mearsheimer kết luận.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ, kể từ khi Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí hạng nặng xung đột ở Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Danh sách các loại vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất mà Kiev hiện đang sử dụng bao gồm tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất có tầm bắn 250km và Hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất có tầm bắn lên tới 160km.

Đầu tuần này, Politico đưa tin, Mỹ có thể cung cấp cho Ukraine loại bom có đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), loại bom này cũng có tầm bắn khoảng 160km.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moskva cần tạo ra một “khu vực phi quân sự” rộng lớn ở Ukraine và khu vực này cần phải đủ rộng để đảm bảo không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga.

“Phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine được coi là mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang tiến hành. Tổng thống Putin đặc biệt đề cập đến một khu phi quân sự dự kiến được thiết lập ở Ukraine vào tháng 6/2023. Khi đó, nhà lãnh đạo Nga nói rằng khu vực này có thể được thiết lập, nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Nga. Ông Putin nhấn mạnh, mục tiêu của động thái này là khiến quân đội Ukraine không thể “tiếp cận Nga”.