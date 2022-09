Tiểu thương Cảng cá Cửa Hội khẩn trương mua bán trước ngày bão số 4 đổ bộ

(Baonghean.vn) - Dù có tin báo bão nhưng theo các tiểu thương, thường thì trước và sau bão, các thuyền đánh cá vẫn hay trúng lớn, chủ yếu là các loại cá bạc má, cá thu, tôm he. Do vậy, trước khi cơn bão số 4 đổ bộ, các hoạt động kinh doanh, buôn bán hải sản tại cảng cá Cửa Hội diễn ra hết sức hối hả.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng, thuỷ văn Trung ương, sáng nay 26/9, cơn bão số 4 (bão Noru) ở vị trí khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía Đông. Theo dự báo, trong những ngày tới, cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến thành phố Đà Nẵng.

Tại cảng cá Cửa Hội, theo ghi nhận của chúng tôi, trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, các hoạt động buôn bán hải sản diễn ra khẩn trương. Từ 4h sáng, người dân đã tập trung đông đúc tại cảng cá để chờ tàu về bến. Các hộ tiểu thương chờ tàu để lựa chọn được những loại hải sản tươi ngon nhất đem lên bán lẻ tại các chợ dân sinh trên thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Chị Trần Thị Thanh, một tiểu thương ở xã Nghi Xuân (Nghi Lộc), chuyên nhập hải sản tại chợ cá này đem lên bán tại thành phố Vinh cho biết: Để mua được hải sản ngon, chị em phải đến chợ thật sớm, có khi đến nơi tàu còn chưa về. Sau khi mua được hàng thì nhanh chóng đem lên thành phố Vinh bán để kịp buổi chợ. Dù có tin báo bão nhưng theo chị Thanh, thường thì trước và sau bão, các thuyền đánh cá vẫn hay trúng lớn, chủ yếu là các loại cá bạc má, cá thu, tôm he. Vì thế, phải có mặt tại bến bất cứ thời điểm nào mới mong mua được hải sản ngon.

Ngoài các tiểu thương gom hàng đem đến các chợ dân sinh bán lẻ, tại cảng cá Cửa Hội, nhiều hộ tiểu thương còn tận dụng các xe đông lạnh cũ, chế thành kho đông lạnh để cất trữ hải sản. Họ sẵn sàng thu gom hải sản, phòng trường hợp mưa bão kéo dài ngày, tàu thuyền không thể ra khơi thì vẫn có hải sản phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.

Tại khu vực Cửa Hội, hiện nay ngoài cảng cá do Ban quản lý cảng cá Nghệ An quản lý, còn có cảng cá do chính quyền địa phương phụ trách, đây là nơi cập bờ của các loại tàu có công suất nhỏ. Trung bình mỗi ngày tại đây có khoảng 50 tàu cập bờ.

Do trong những ngày qua, vùng biển Nghệ An chưa chịu nhiều tác động của cơn bão số 4 nên tàu thuyền đánh bắt gần bờ vẫn hoạt động. Vì thế, để đảm bảo cho nhu cầu của thị trường, các hộ tiểu thương kinh doanh hàng hải sản vẫn tiếp tục công việc. Khi có thông báo cấm biển, hay cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán hải sản bên bến cảng nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân thì họ sẽ chấp hành.