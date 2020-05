Tiểu Vy khoe nét đẹp lai Tây với tóc tém và body ‘tỷ lệ vàng’

Không khó để nhận ra nàng Hoa hậu xứ Quảng với gương mặt thần thái nổi bật cùng với mái tóc pixie phá cách.

Xuất hiện trong tạo hình mới đầy mê hoặc người xem bởi phong cách riêng biệt, Tiểu Vy thể hiện được sự mềm mại nhưng vẫn toát lên nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng.

Tiểu Vy cũng đã xuất sắc “ẵm" luôn giải Best Face of The year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020. Nhan sắc rực rỡ của thiếu nữ tuổi 19 cùng với những đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa khẳng định rằng cô xứng đáng với danh hiệu này.