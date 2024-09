Chuyển đổi số TikTok khẳng định lệnh cấm của Mỹ là ' vi hiến ' Ngày 16/9 vừa qua, TikTok đã đệ đơn kiện lệnh cấm của Mỹ lên tòa án liên bang vì cho rằng đạo luật nhắm vào nền tảng video ngắn này là "vi hiến".

Trong một diễn biến mới nhất của cuộc chiến pháp lý căng thẳng, luật sư đại diện cho TikTok và công ty mẹ ByteDance, Andrew Pincus đã nỗ lực thuyết phục tòa phúc thẩm liên bang đình chỉ việc thi hành đạo luật cấm ứng dụng này tại Mỹ. Đạo luật, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 tới, đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ người dùng và giới công nghệ.

Các luật sư của TikTok đã lập luận rằng đạo luật trên vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận được hiến định, đồng thời cho rằng việc cấm ứng dụng một cách đột ngột sẽ gây ra những thiệt hại không thể khắc phục đối với hàng triệu người dùng Mỹ. Họ đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể về cách thức TikTok đã đóng góp vào sự đa dạng của nền tảng mạng xã hội và tạo ra cơ hội kinh doanh cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các thẩm phán đã đặt ra những câu hỏi hóc búa, yêu cầu phía TikTok làm rõ hơn về những rủi ro an ninh quốc gia mà đạo luật này muốn giải quyết và cách thức TikTok có thể đảm bảo dữ liệu người dùng được bảo vệ một cách an toàn.

Vào tháng 4 năm 2024, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành một đạo luật gây tranh cãi, đặt ra thời hạn cuối cùng vào ngày 19 tháng 1 năm 2025 cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, để bán toàn bộ cổ phần của mình trong ứng dụng này cho một người mua được Chính phủ Mỹ phê duyệt.

Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại ngày càng tăng về các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn liên quan đến TikTok. Chính phủ Mỹ lo ngại rằng, Chính phủ Trung Quốc có thể buộc ByteDance phải chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ hoặc sử dụng nền tảng này để tiến hành hoạt động gián điệp hoặc thao túng thông tin.

Trong vụ kiện nhằm thách thức lệnh cấm, TikTok và ByteDance đã đưa ra những lập luận pháp lý chặt chẽ. Công ty cho rằng Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (viết tắt là Đạo luật) là "vi hiến" vì nó vi phạm trực tiếp vào Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, bảo đảm quyền tự do ngôn luận.

Theo TikTok và ByteDance, việc Chính phủ Mỹ ra lệnh buộc một công ty tư nhân phải bán một nền tảng truyền thông xã hội như TikTok là một sự can thiệp quá mức vào quyền tự do biểu đạt của hàng triệu người dùng Mỹ. Hơn nữa, công ty còn lập luận rằng đạo luật này không thể thực hiện được vì nó không đưa ra một tiêu chí rõ ràng và khách quan để đánh giá đâu là "ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát" và việc tìm kiếm một người mua phù hợp trong thời hạn ngắn là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, thẩm phán Sri Srinivasan, 1 trong 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm Mỹ tại Quận Columbia đã đưa ra một lập luận trái ngược, nhấn mạnh mối lo ngại về việc một thực thể nước ngoài như ByteDance có thể kiểm soát và thao túng nội dung trên TikTok.

Thẩm phán Sri Srinivasan cho rằng, trường hợp này đặc biệt nguy hiểm vì nó liên quan đến an ninh quốc gia. "Đây không chỉ là một vụ kiện về quyền tự do ngôn luận thông thường", ông nhấn mạnh, "mà còn liên quan đến khả năng một chính phủ nước ngoài có thể sử dụng nền tảng này để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ". Srinivasan lập luận rằng, quyền tự do ngôn luận không bảo vệ cho các tổ chức nước ngoài muốn hoạt động trên lãnh thổ Mỹ mà không tuân thủ luật pháp của nước này.

Vụ kiện nhấn mạnh rằng hậu quả trực tiếp của đạo luật này sẽ là việc đóng cửa hoàn toàn TikTok tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 170 triệu người dùng Mỹ sẽ bị tước đoạt quyền truy cập vào một nền tảng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của họ. TikTok không chỉ là một ứng dụng giải trí mà còn là một công cụ quan trọng để kết nối, chia sẻ thông tin và sáng tạo nội dung.

Đơn kiện nhấn mạnh rằng yêu cầu "thoái vốn có điều kiện" mà đạo luật đưa ra là hoàn toàn không khả thi. TikTok lập luận rằng việc tách rời một phần của nền tảng khỏi hệ thống toàn cầu phức tạp của ByteDance là một nhiệm vụ gần như bất khả thi về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, việc tìm kiếm một người mua đáp ứng được tất cả các yêu cầu về an ninh quốc gia và khả năng tài chính trong một khoảng thời gian ngắn là điều không tưởng.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và tỷ phú Frank McCourt đã bày tỏ mong muốn mua TikTok, mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã ra tín hiệu sẽ phản đối việc bán này do những hạn chế trong việc bán các công nghệ nhạy cảm.

Những người phản đối dự luật nhấn mạnh rằng lệnh cấm cũng sẽ gây gián đoạn trong thế giới tiếp thị, bán lẻ và cuộc sống của nhiều nhà sáng tạo nội dung khác nhau, một số người trong số họ cũng đang kiện Chính phủ Mỹ. TikTok đang chi trả chi phí pháp lý cho vụ kiện đó.

Trong các hồ sơ pháp lý đệ trình lên tòa án vào mùa hè vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về các hoạt động của TikTok, tập trung vào hai vấn đề chính, bao gồm việc thu thập dữ liệu người dùng quy mô lớn và khả năng bị Chính phủ Trung Quốc thao túng.

Cụ thể, DoJ cho rằng TikTok đã thu thập và lưu trữ một lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm không chỉ thông tin cơ bản như tên tuổi, địa chỉ email mà còn cả những dữ liệu nhạy cảm hơn như lịch sử duyệt web, sở thích cá nhân, và thậm chí cả thông tin sinh trắc học (nếu người dùng cho phép). Điều đáng lo ngại là những dữ liệu này có thể bị chuyển giao cho Chính phủ Trung Quốc, vi phạm luật bảo mật thông tin của Hoa Kỳ và gây ra các rủi ro về an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, DoJ cũng nhấn mạnh rằng thuật toán của TikTok, vốn chịu trách nhiệm quyết định nội dung mà người dùng nhìn thấy trên ứng dụng, có thể bị chính quyền Trung Quốc lợi dụng để thao túng dư luận, lan truyền thông tin sai lệch, hoặc thậm chí gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử. Điều này đặt ra câu hỏi về tính trung lập và khách quan của nền tảng này.

TikTok đã nhiều lần khẳng định rằng họ không chia sẻ dữ liệu người dùng của người dùng Mỹ với Chính phủ Trung Quốc. Công ty đã đưa ra các cam kết công khai về việc bảo mật dữ liệu và lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ tại các trung tâm dữ liệu ở Mỹ. Mặc dù vậy, những lo ngại về an ninh quốc gia vẫn tiếp tục được các nhà lập pháp Mỹ đặt ra, tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào được đưa ra để chứng minh cho những cáo buộc này.

Các chuyên gia pháp lý dự đoán vụ kiện sẽ trải qua một quá trình pháp lý dài và phức tạp. Sau khi tòa án liên bang đưa ra phán quyết, bên không hài lòng gần như chắc chắn sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Điều này có nghĩa là vụ việc có thể kéo dài trong nhiều năm, qua nhiều cấp tòa, trước khi có một quyết định cuối cùng.