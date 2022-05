Tìm​ giải pháp khắc phục tình trạng cạn kiệt nguồn nước tại mó Tiên

Tổ công tác UBND huyện và xã Giai Xuân kiểm tra nguồn nước sinh hoạt tại mó Tiên. Ảnh: Trọng Hùng

Kiệt nguồn nước “chưa khi nào cạn”



Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy không cấp đủ nước phục vụ cho gần 100 hộ dân ở xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, UBND huyện Tân Kỳ đã thành lập Tổ công tác do ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu trực tiếp kiểm tra, tìm cách giải quyết.

Nguồn nước sinh hoạt của người dân xóm Vạn Long phụ thuộc vào hệ thống tự chảy tại mó Lặn, còn được người dân địa phương gọi là mó Tiên. Hàng chục năm qua, mó nước này chưa bao giờ cạn nước, nguồn nước trong, sạch. Thế nhưng, năm nay nguồn nước này bị cạn sâu, thấp hơn so với các ống dẫn nước về xóm.

Ông Nguyễn Duy Liên - Ban điều hành nước sinh hoạt xóm Vạn Long, xã Giai Xuân cho biết sau khi cùng các thành viên kiểm tra thực tế: “Nguyên nhân do thời tiết nắng hạn, ít mưa nên mó Lặn cạn nước, trong khi nhu cầu sử dụng tăng nên dẫn đến tình trạng thiếu nước, chứ không phải do hệ thống đường ống bị hư”.

Nguồn nước ngầm từ mó Tiên hàng chục năm nay không cạn, nhưng hiện nay đã xuống rất thấp. Ảnh: Cẩm Tú

Mó Lặn nằm trên vùng đồi, có độ cao 300m so với khu dân cư xã Giai Xuân. Công trình cấp nước sinh hoạt được lắp đặt từ năm 1990, đến năm 2008 từ Chương trình 134 được nâng cấp. Công trình cấp nước cho bà con các xóm: Long Thọ, Kẻ Mui và Vạn Long với tổng số 350 hộ dân. Hệ thống đường ống nước với chiều dài toàn tuyến 8.971m nằm trong lòng đất nay vẫn đảm bảo an toàn. Đến nay, nhiều hộ dân đã tự chủ được nguồn nước bằng khoan giếng, đào giếng. Nhưng vẫn còn gần 100 hộ dân ở xóm Vạn Long sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tự chảy của mó Lặn. Nguyên do là khu vực này địa chất nhiều đá vôi nên các hộ dân khoan giếng nhưng không có nước.

Tìm giải pháp khắc phục

Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Giai Xuân cho hay, xã đã chỉ đạo Ban quản lý điều hành nước sinh hoạt xóm Vạn Long trực phục vụ cấp nước luân phiên, quay vòng cho 30 hộ/lần. "Chúng tôi cũng khuyến khích người dân tìm vị trí có nước ngầm để lắp đặt máy khoan, máy bơm để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt lâu dài”.