Tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dệt may ở Nghệ An

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, chiều 26/4, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tại CCN Nghĩa Long (Nghĩa Đàn) và các nhà máy may tại huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện Nghĩa Đàn, Thanh Chương.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn để nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất tại CCN Nghĩa Long. Ảnh: Quang An

Đoàn công tác kiểm tra công trình xây dựng đập nước với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho CCN Nghĩa Long (Nghĩa Đàn). Ảnh: Quang An

Vì vậy, để sớm đưa dự án vào hoạt động, UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị UBND tỉnh cân đối đủ nguồn kinh phí 04 tỷ đồng còn lại từ ngân sách tỉnh năm 2021 hoặc cho phép huy động các doanh nghiệp trong CCN Nghĩa Long đóng góp trước và khấu trừ vào nguồn thu thuế của năm 2021.



Ngoài ra, hiện tại còn 600m đường giao thông nội bộ trong CCN vẫn chưa có kinh phí đầu tư hoàn thiện gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa. Nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo Quyết định số 45 đã bố trí hết định mức, đề nghị UBND tỉnh cho cơ chế bố trí vốn ngoài định mức từ nguồn hỗ trợ xây dựng hạ tầng CCN năm 2021 đối với các CCN hoạt động hiệu quả như CCN Nghĩa Long để UNBD huyện hoàn thành tuyến đường.

Thăm dây chuyền may xuất khẩu của Nhà máy may Venture, Công ty CP ABC Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Tại Công ty CP ABC Nghệ An, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết: Nhu cầu lao động của Nhà máy may Venture là 1.500 người, tuy nhiên đến nay nhà máy mới tuyển được 600, nên 01 xưởng nhà máy hiện dừng hoạt động do không tuyển được lao động. Hiện nay, lương của Công ty trả theo tài khoản ngân hàng ATM, nhu cầu rút tiền cao nhưng trên địa bàn chưa có cây ATM. Vì thế, đề nghị đầu tư lắp đặt cây ATM để phục vụ nhu cầu của người lao động cũng như người dân trên địa bàn.Ngoài ra, đường từ Cầu Gạo đến nhà máy hiện hư hỏng nặng, gây khó khăn đi lại và vận chuyển hàng hóa.