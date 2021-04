Tìm kiếm cơ hội thu hút đầu tư từ Liên minh Châu Âu vào Nghệ An

Bước vào buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừngđã đến khảo sát và làm việc tại Nghệ An. Đồng thời thông tin với đoàn một số nét chính về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vàcủa tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Nghệ An giàu tiềm năng và dân số đông, rất cần các nguồn lực để đầu tư phát triển. Thời gian qua, mặc dù cố gắng trong thu hút đầu tư nhưng kết quả còn khiêm tốn. Vì vậy, mong các vị Đại sứ là cầu nối để giới thiệu Nghệ An quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế để tỉnh có cơ hội được tiếp cận với nhà đầu tư mới.