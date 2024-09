Pháp luật Tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đánh cá trên sông Giăng Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đánh bắt cá trên sông Giăng.

Vào lúc 19h30 ngày 23/9, tại khu vực sông Giăng thuộc bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, đã xảy vụ tai nạn đuối nước khiến 1 người mất tích.

Nạn nhân là anh Vi Văn C, sinh năm 1998, có hộ khẩu thường trú tại bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định, vào thời điểm nói trên, anh C đi đánh bắt cá trên sông không may bị đuối nước và mất tích.

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm ngay trong đêm. Ảnh: Lê Thạch

Sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Môn Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan cùng với gia đình tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện nước sông dâng cao và đêm tối gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay trong sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: Lê Thạch

Ngay trong sáng 24/9, lực lượng Đồn Biên phòng Môn Sơn, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan cùng với gia đình mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.