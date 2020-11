Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu tự vẫn ở sông Lam

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 7/11, phát hiện ra một cái áo, đôi dép, ví và điện thoại được để lại trên cầu Yên Xuân 2, xóm 2, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, nghi ngờ có người nhảy cầu tự vẫn, người dân đã nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo tìm kiếm cứu nạn, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động hai đội công tác với hơn 10 cán bộ chiến sĩ triển khai phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường; phối hợp chính quyền địa phương, công an xã và người dân tìm kiếm.



Qua xác minh, danh tính người đàn ông nghi đã nhảy cầu tự vẫn được xác định là anh Nguyễn Khắc Phát, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Thiên Tân, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An.Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang diễn ra.