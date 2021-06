Tìm kiếm người từng đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 ở TX Hoàng Mai, Nghi Lộc

Sáng 25/6, Sở Y tế Nghệ An có Thông báo khẩn số 2542 về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid – 19. Theo đó, Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid - 19 có yếu tố liên quan đến chợ đầu mối (TP Vinh).

Thông báo khẩn của Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Nghệ An đề nghị tìm kiếm những người dân đã từng đến các địa điểm vào mốc thời gian dưới đây, cần liên hệ ngay Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số 1900.9095 (Bộ Y tế) và 02386.555.666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Cụ thể: