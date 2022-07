(Baonghean.vn) - Các mô hình khởi nghiệp tập trung vào ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị... Giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) có chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo” là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do người Nghệ An sáng lập hoặc đồng sáng lập ở trong nước và quốc tế hoặc những người yêu mến Nghệ An sẽ khởi nghiệp tại Nghệ An.

Techfest Nghệ An open 2022 hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội bằng việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp phần tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới.

Các lĩnh vực dự thi bao gồm: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, tài chính - Fintech, an toàn thông tin... Các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An kêu gọi các cá nhân, tổ chức tham dự cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời gian nhận hồ sơ đăng ký cuộc thi đến hết ngày 30/10/2022.

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra từ ngày 01 - 15/11/2022; Đào tạo cho các Startup từ ngày 15 - 25/11/2022; Chung kết và trao giải thưởng dự kiến từ 25 - 31/11/2022, tiếp sau đó là các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo sau cuộc thi và kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư.

Được biết, trong năm 2021, cuộc thi đã nhận được hơn 106 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trong cả nước tham dự. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra được 20 dự án có số điểm cao nhất và 01 dự án đạt giải Nhất cuộc thi Hackathon Nghệ An năm 2021 được xét đặc cách vào vòng chung kết Cuộc thi.

Năm 2021 có 10 dự án được trao giải, trong đó giải Nhất thuộc về Dự án Phát triển ngành sợi chuối bằng công nghệ ABACA.