Tìm nhạc trưởng để 'giải cứu' du lịch Nghệ An

Giải cứu du lịch

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đang là thách thức lớn đối với ngành Du lịch Việt Nam. Khó khăn, không có doanh thu là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại Nghệ An, lượng khách lưu trú ở khách sạn giảm từ 85-90%. Lượng khách đến các nhà hàng phục vụ du lịch, các điểm đếm du lịch cũng có mức giảm tương tự. Các công ty lữ hành du lịch “trắng” tour cho đến tháng 4/2020.

Tại Nghệ An, lượng khách lưu trú ở khách sạn giảm từ 85-90%. Lượng khách đến các nhà hàng phục vụ du lịch, các điểm đến du lịch cũng có mức giảm tương tự.

Giải cứu du lịch, các cấp, ngành Trung ương và địa phương đã có nhiều cuộc họp bàn giải pháp. Giải pháp thống nhất được đưa ra là cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng chương trình kích cầu để lấy lại và duy trì sự tin tưởng của khách du lịch về hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn và hấp dẫn.

Đi vào triển khai giải pháp, ngày 25/2/2020, Tổng Cục Du lịch có Công văn số 162/TCDL-TTDL về chương trình kích cầu du lịch nội địa và quốc tế khôi phục thị trường khách hậu dịch Covid-19. Địa điểm tổ chức chương trình đối với thị trường nội địa là trên phạm vi cả nước; đối với thị trường quốc tế thì ưu tiên triển khai ở Đông Nam Á, Ấn Độ, Nga, Úc và châu Âu. Chương trình kích cầu du lịch nội địa triển khai từ tháng 3-8/2020 mang thông điệp “Việt Nam an toàn”. Chương trình kích cầu du lịch quốc tế triển khai từ tháng 4-12/2020, với thông điệp “VietnamNOW”.

Công văn này yêu cầu Sở Du lịch các địa phương xây dựng kế hoạch hưởng ứng tham gia chương trình; có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm phí, lệ phí tham quan các khu, điểm du lịch do địa phương quản lý; xây dựng chiến dịch quảng bá tại chỗ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, an ninh, thân thiện và chất lượng; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, khách sạn trên địa bàn tham gia chương trình...

Hiệp hội du lịch ở các địa phương cần hưởng ứng tham gia chương trình; chủ động có kế hoạch triển khai chương trình và khích lệ các thành viên tham gia chương trình tại địa phương. Công văn cũng yêu cầu Vietnam Airlines ưu đãi giảm giá vé tới 50% cho chương trình kích cầu.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp liên quan đến công tác "giải cứu" cho ngành Du lịch.

Tại Nghệ An, trong các ngày 10/2 và 18/2 đã diễn ra 2 cuộc họp liên quan đến công tác “giải cứu” cho ngành Du lịch. Phát biểu kết luận, chỉ đạo ở 2 cuộc họp này, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nêu rõ: “Ngành Du lịch cần xây dựng các sản phẩm du lịch để sẵn sàng đón du khách khi hết dịch. Sở Du lịch tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp trình lên UBND tỉnh để nghiên cứu, giải quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch, sự kiện du lịch nhằm thu hút du khách ngay sau khi hết dịch bệnh. Nội dung chính để tuyên truyền tập trung đó là hình ảnh Nghệ An thân thiện, văn minh, đang an toàn và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Cần sớm có “nhạc trưởng”

Đi vào thực hiện các chiến dịch xúc tiến, quảng bá và kích cầu, phải nói rằng nhiều địa phương trong cả nước hiện tại rất chủ động “tự cứu mình”. Đơn cử như từ ngày 21-24/2 vừa qua, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quang Nam, tỉnh Quảng Ngãi đã mời Chi hội Lữ hành, Hiệp hội Du lịch Nghệ An tham gia khảo sát xúc tiến du lịch tại các địa phương. Đoàn khảo sát của chi hội tham gia khảo sát, xúc tiến gồm gần 40 người, được miễn phí tất cả các chi phí ăn, ở, tham quan... Tiếp đó, các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên cũng đã mời đoàn khảo sát, xúc tiến của các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành Bắc - Trung – Nam tham gia chương trình “Khảo sát kích cầu du lịch Việt Nam 2020 Tây Nguyên – Nam Trung Bộ” từ ngày 3-8/3/2020.

Chi hội Lữ hành Du lịch Nghệ An tham gia khảo sát, xúc tiến và kích cầu du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi. So với các địa phương trong cả nước, du lịch Nghệ An hiện tại khá bị động trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch, cũng như tham gia chương trình kích cầu du lịch nói chung. Đến nay, mới chỉ có 1 doanh nghiệp lữ hành ở Nghệ An đang phối hợp cùng 1 doanh nghiệp ngoại tỉnh tổ chức chương trình xúc tiến du lịch kích cầu du lịch “Miền Tây xứ Nghệ - Lào”. Chương trình mang tên “Let’s Go Laos” bắt đầu từ ngày 4 - 8/3/2020, với các điểm đến trên đất Nghệ An là Con Cuông và Kỳ Sơn. Hiện tại đã có 80 đơn vị du lịch đăng ký tham gia chương trình... Riêng với chương trình kích cầu của Tổng cục Du lịch Việt Nam thì hiện mới chỉ có 5 đơn vị đăng ký tham gia, gồm 4 khách sạn và 1 công ty lữ hành, với chính sách giảm giá 15% phòng nghỉ, 15-35% cước thuê xe.



Ông Võ Hồng Sáng - Giám đốc một công ty du lịch Nghệ An cho hay: “Việc tham gia chương trình kích cầu là cơ hội để triển khai khách ghép lẻ và đoàn về Nghệ An trong một giai đoạn nhất định. Hiện nay, các địa phương kích cầu rất rầm rộ, song Nghệ An lại rất im ắng. Hiệp hội Du lịch Nghệ An cần tổ chức một chương trình mời gọi các đơn vị thành viên tham gia bàn luận, kích cầu mời khách về xứ Nghệ. Từ việc bàn luận, đăng ký tham gia sẽ hình thành nên được sản phẩm du lịch kích cầu, tour du lịch kích cầu”.

Việc “chậm chân” trong hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch này còn có nguyên nhân nội tại, đó là các doanh nghiệp du lịch đang e ngại hiệu quả của hoạt động này trong giai đoạn đang có dịch Covid-19 hiện nay, chờ dịch lắng xuống mới tiến hành. Bà Lê Phương Anh - Giám đốc một công ty du lịch nêu quan điểm khác: “Hiện nay, trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona chủng mới ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, Nghệ An đang là địa phương triển khai phòng chống dịch Covid-19 rất tốt. Chúng ta cần sớm thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến và kích cầu khi mà kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh sắp tới.