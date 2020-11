Tìm thấy thi thể thanh niên nhảy cầu Yên Xuân tự vẫn dưới sông Lam

Vào khoảng 19h tối ngày 6/11, anh Nguyễn Khắc Phát (SN 1991), thường trú tại xóm Thiên Tân, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã để lại ví, điện thoại, áo và một đôi dép trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam tự vẫn.

Đến sáng ngày 7/11, người dân phát hiện ra các vật dụng được để lại trên cầu đã nhanh chóng điện báo cơ quan chức năng.



Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chính quyền địa phương, công an xã và người dân tổ chức tìm kiếm. Sau gần 2 ngày triển khai, đến sáng 9/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Phát tại khu vực gần cầu Yên Xuân 1 (cầu cũ).