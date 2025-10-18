Kinh tế TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (cơn bão FENGSHEN) Hồi 19 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo tác động của bão:

• Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.



• Cảnh báo: Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

• Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.