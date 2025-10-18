Thứ Bảy, 18/10/2025
TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (cơn bão FENGSHEN)

P.V 18/10/2025 20:52

Hồi 19 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo tác động của bão:
• Từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5,0m. Biển động rất mạnh.

capture.jpg


• Cảnh báo: Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
• Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

      TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG (cơn bão FENGSHEN)

