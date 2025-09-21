Chủ Nhật, 21/9/2025
Tin bão gần trên biển Đông - bão RAGASA

PV 21/09/2025 10:11

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

bão 1
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão RAGASA phát lúc 8h ngày 21/9/2025. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Hồi 07 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

bão 10h

Dự báo tác động của bão:

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Gió mạnh, sóng lớn.

Trên biển:
Từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

      Tin bão gần trên biển Đông - bão RAGASA

