Chủ Nhật, 28/9/2025
Tiếng Việt
Kinh tế

Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

PV 28/09/2025 15:02

Tâm bão đang ở vùng biển Quảng Trị – Đà Nẵng, di chuyển rất nhanh và được dự báo gây ra sự kết hợp nguy hiểm của gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và mưa cực lớn, đe dọa các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

dbqg_xtnd_20250928_1400.gif

Theo tin cập nhật lúc 15h ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 đang ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông. Bão hiện cách thành phố Huế khoảng 85km về phía Đông Bắc và cách Bắc Quảng Trị khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì ở cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến và cảnh báo rủi ro thiên tai

Thời điểmHướng, tốc độVị tríCường độCấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
01 giờ ngày 29/9Tây Tây Bắc, 20-25km/hTrên vùng ven biển Nghệ An - Bắc Quảng TrịCấp 12, giật cấp 15Cấp 4: Khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.
13 giờ ngày 29/9Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi vào đất liền và suy yếu dầnTrên khu vực Thượng Lào (áp thấp nhiệt đới)Cấp 7, giật cấp 9Cấp 3: Vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.
1031.png

Cảnh báo nguy cơ cao: Gió mạnh, nước dâng và mưa cực lớn

Gió mạnh, sóng lớn và nước dâng

  • Trên biển:
    • Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6,0-8,0 mét, biển động dữ dội. Khả năng phá hoại cực lớn, sóng biển cực mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.
    • Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0 mét.
  • Trên đất liền:
    • Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (vùng gần tâm bão) sẽ có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14. Sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.
    • Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-10.
  • Nước dâng do bão và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh có nước dâng từ 0,5-1,5 mét, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao từ 1,0-1,5 mét. Nguy cơ ngập cao vào sáng 29/9 tại các khu vực trũng thấp ven biển.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Mưa lớn diện rộng

  • Tổng lượng mưa phổ biến (từ chiều 28/9 đến 30/9):
    • Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
    • Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.
  • Nguy cơ: Cảnh báo mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3 giờ), tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng sâu.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về cơn bão số 10.

      Kinh tế
      Tin bão khẩn cấp: Bão số 10 BUALOI cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Nghệ An - bắc Quảng Trị

