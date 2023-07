Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 1

Theo thông tin mới nhất từ Đài khí tượng thuỷ văn Khu vực Bắc Trung Bộ, hồi 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo tác động của bão:

* Gió mạnh

Trên biển:

- Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

- Từ chiều và tối ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Trên đất liền:

- Từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12-13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

* Nước dâng do bão, sóng lớn

- Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m.

- Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 3,0-5,0m. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh- Nam Định sóng biển cao 2,0-4,0m.

- Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình có nước dâng do bão từ 0,5-0,8m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển trong trường hợp bão đổ bộ vào thời điểm triều cường (chiều tối ngày 18/7).

Dự báo chi tiết cho khu vực Bắc Trung Bộ:

Gió mạnh trên biển: Từ đêm 17/7, vùng biển khu vực Bắc Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, riêng vùng biển phía Bắc khu vực có nơi giật cấp 8-9.

Mưa lớn: Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Thanh Hóa có nơi trên 300mm. Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc, sét ở rìa xa hoàn lưu của bão.