Kinh tế TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km Hồi 04 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0°N; 116,6°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo diễn biến bão (24–72 giờ tới):

04h ngày 28/9:

• Vị trí: 16,3°N – 110,0°E, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 30-35km/h, có khả năng mạnh thêm.

• Cường độ: Cấp 12-13, giật cấp 16.

• Vùng nguy hiểm: 11,5°N–18,5°N; phía Đông kinh tuyến 108,0°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

16h ngày 28/9:

• Vị trí: 17,4°N – 107,6°E, trên vùng biển từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, ~25km/h.

• Cường độ: Cấp 12-13, giật cấp 16.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 13,5°N; phía Tây kinh tuyến 113,0°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc Giữa Biển Đông; từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

04h ngày 29/9:

• Vị trí: 18,5°N – 105,5°E, trên đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 20-25km/h.

• Cường độ: Cấp 8-9, giật cấp 11.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 15,0°N; phía Tây kinh tuyến 110,5°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

04h ngày 30/9:

• Vị trí: 20,8°N – 101,1°E, trên khu vực Thượng Lào.

• Di chuyển: Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu thành vùng áp thấp.

• Cường độ: dưới cấp 6.

• Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 17,0°N; phía Tây kinh tuyến 108,0°E.

• Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

• Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị.

Dự báo tác động của bão:

Trên biển:

• Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa): gió cấp 8-9, gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 6,0–10,0m; biển động dữ dội.

• Từ chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn): gió tăng 6-7, giật 8-9; gần sáng 28/9 tăng 8-9, vùng gần tâm bão 10-13, giật 16; sóng 5,0–7,0m; biển động dữ dội.

• Từ gần sáng 28/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): gió tăng 6-7, sau mạnh 8-9, giật 11; sóng 3,0–5,0m; biển động rất mạnh.

• Nước dâng do bão: 1,0–2,0m ven biển từ Ninh Bình – Hà Tĩnh, riêng Thanh Hóa – Nghệ An 1,5–2,0m; nguy cơ ngập tuyến đê, đường ven biển, phá hủy nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền:

• Từ chiều 28/9, Thanh Hóa – Bắc Quảng Trị gió 6-7, tăng 8-9, gần tâm bão 10-12, giật 14 (nguy hiểm, có thể gây đổ cây, cột điện, nhà cửa).

• Quảng Ninh – Ninh Bình và Nam Quảng Trị – Thừa Thiên Huế: gió 6-7, giật 8-9.

Mưa lớn:

• Từ 28–30/9: Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế mưa 100–300mm, cục bộ >400mm.

• Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa – Hà Tĩnh: 200–400mm, cục bộ >600mm.