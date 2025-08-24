Chủ Nhật, 24/8/2025
Kinh tế

Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 5)

PV 24/08/2025 06:03

Theo dự báo, từ đêm nay (24/8), trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Hồi 04 giờ ngy 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

1.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 5 phát lúc 20h ngày 23/8/2025. Ảnh: Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An

Dự báo diễn biến bo (trong 24 đến 60 giờ tới):

Thời điểm dự bo
Hướng, tốc độ
Vtrí
Cường độ
Vùng nguy hiểm
Cấp độ ri ro thiên tai (Khu vực chu nh hưởng)
04 giờ ngày 25/8
Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h
18,3N-107,8E; trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía Đông
12-13, giật 15; và còn có thể mạnh thêm
Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; kinh tuyến 106,5E- 114,5E
Cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
04 giờ ngày 26/8
Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yến dần
18,8N-103,7E; trên khu vực Thượng Lào
6-7, giật 9
Vĩ tuyến 16,0N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 108,5E
Cấp 3: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp.Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ)
Cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị
16 giờ ngày 26/8
Tây Tây Bắc, 15- 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp
19,2N-101,8E; trên đất liền khu vực Thượng Lào
< cấp 6
Vĩ tuyến 16,5N- 20,0N; phía Tây kinh tuyến 105,5E

Dự báo tác động ca bo: Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 7,0-9,0m. Biển động dữ dội.

Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4,0m.

Cnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ đêm 24/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Nghệ An ra công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão

Nghệ An ra công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão

Nghệ An ra công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão

Nghệ An ra công điện hỏa tốc ứng phó bão số 5 (Kajiki) và mưa lũ do hoàn lưu bão

      Kinh tế
      Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 5)

