Kinh tế Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Tiến gần Quảng Ninh, rủi ro thiên tai cấp 4 Tin bão Ragasa lúc 12h00 hôm nay 24/9/2025: Bão Ragasa đang cách Quảng Ninh 530 km, gây gió mạnh, sóng cao và mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 trên Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 12 giờ ngày 24/9, tâm bão Ragasa nằm ở khoảng 21.4 độ Vĩ Bắc; 112.8 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14-15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây với vận tốc 20 km/giờ.

Dự báo đến sáng 25/9, bão sẽ áp sát ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng, giảm còn cấp 10, giật cấp 12. Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi tan dần trên khu vực Tây Bắc Bộ.

Rủi ro thiên tai cấp 4 tại Bắc Biển Đông

Mặc dù cường độ bão giảm dần, nhưng rủi ro thiên tai trên biển vẫn ở cấp 4 đối với vùng phía tây bắc Biển Đông. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ được cảnh báo ở cấp 3. Hệ thống phân cấp rủi ro thiên tai giúp chính quyền các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại.

Tại khu vực Biển Đông, vùng gần tâm bão Ragasa xuất hiện gió cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao hơn 10 m, biển động dữ dội.

Ở phía đông Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến đêm 24.9, gió tại khu vực Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu sẽ tăng lên cấp 9-11, giật cấp 13, sóng cao 3-5 m.

Ven biển Quảng Ninh dự báo nước dâng 0,4 – 0,6 m, tác động mạnh đến khu vực nuôi trồng thủy sản và tàu thuyền neo đậu.

Ảnh hưởng trên đất liền miền Bắc

Từ rạng sáng 25/9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có nơi gió cấp 6, giật cấp 8.

Bão Ragasa còn gây mưa lớn từ đêm 24/9 đến hết ngày 26/9 tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, nhiều nơi trên 400 mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Với hoàn lưu bão rộng, nguy cơ dông lốc và gió giật mạnh có thể xuất hiện cả trước và trong khi bão đổ bộ. Người dân, đặc biệt là khu vực ven biển, cần theo dõi sát bản tin dự báo và thực hiện các biện pháp phòng chống để giảm thiểu thiệt hại.