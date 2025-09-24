Kinh tế Tin bão Ragasa lúc 22h00 hôm nay 24/9/2025: Bão số 9 Ragasa sắp đổ bộ sau 9 giờ tới Tin bão Ragasa lúc 22h00 hôm nay 24/9/2025: Bão Ragasa đang cách Quảng Ninh 300 km, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 22 giờ ngày 24/9, tâm bão Ragasa nằm ở khoảng 21.6 độ Vĩ Bắc; 110.7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12, giật trên cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Bão số 9 Ragasa hướng vào Bắc Bộ, nguy cơ mưa lũ diện rộng

Trong 9 giờ tới, bão số 9 Ragasa di chuyển theo hướng tây với vận tốc khoảng 20 km/giờ, cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến sáng 25/9, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km, sau đó dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi tiến sâu vào đất liền Đông Bắc Bộ.

Khu vực phía tây bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ, đặc biệt các đảo như Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 2-4 m. Ven biển Quảng Ninh có nước dâng 0,3-0,5 m, ảnh hưởng đến tàu thuyền neo đậu và khu nuôi trồng thủy sản.

Từ sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Trên các sông Thao, Lô, Thái Bình, Hoàng Long, Mã và Bưởi có thể xuất hiện lũ, nhiều nơi đạt mức báo động 2-3. Nguy cơ lũ quét ở suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Do hoàn lưu rộng của bão số 9 Ragasa, khu vực miền Bắc còn có khả năng xuất hiện dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cả trước và trong thời gian bão đổ bộ. Người dân cần theo dõi sát dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế rủi ro.