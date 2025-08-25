Kinh tế TIN BÃO SỐ 5 (lúc 11h ngày 25/8): Cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, gió giật cấp 17 Theo bản tin của Đài KTTV tỉnh Nghệ An: Lúc 10 giờ sáng nay (25/8), tâm bão số 5 ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Hiện trạng bão

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Trạm Diễn Châu đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Khu vực đồng bằng ven biển Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-99mm.

Dự báo diễn biến bão trong 6-36 giờ tới.

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng:

Trên biển:

Vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:

Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m. Mực nước tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,4-3,8m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ ngày 25/8, trên đất liền tỉnh Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Mưa lớn:

Từ chiều nay (25/8) đến ngày 26/8, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Lượng mưa ở Vùng núi phổ biến: 150 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Trung du và đồng bằng phổ biến: 150 –250 mm, có nơi trên 500mm như Cửa Lò, Trường Vinh, Hưng Nguyên...



Bản tin tiếp theo được phát lúc 14h00 ngày 25/8.