Thứ Hai, 3/11/2025
Kinh tế

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Quốc Duẩn 03/11/2025 11:48

Trong 24 giờ qua, từ 10 giờ sáng ngày 2/11 đến 10 giờ sáng ngày 3/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến rất to. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc ở nhiều xã, phường.

Trong 24 giờ qua, từ 10 giờ sáng ngày 2/11 đến 10 giờ sáng ngày 3/11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Bàn Nước (Hà Tĩnh) 379,6mm, đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 299,4mm, Hương Sơn (TP Huế) 502,8mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 514,2mm, và Trà Thanh (Quảng Ngãi) 145,2mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực tại các tỉnh này đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa trên 85%.

ht-canh-bao-nguy-co-truot-lo-dat-lu-quet-11-03-2025_11_45_am.png

Trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20–50mm tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, có nơi trên 90mm; TP Huế và Đà Nẵng có lượng mưa 60–100mm, một số nơi có thể trên 200mm; Quảng Ngãi mưa 5–10mm, có nơi trên 30mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc ở nhiều xã, phường thuộc khu vực nói trên. Mức độ rủi ro thiên tai được xác định: cấp 1 cho phần lớn khu vực, riêng TP Đà Nẵng ở cấp 2 và TP Huế ở cấp 3.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới

TTTỉnh/Thành
phố		Xã/Phường
1Hà TĩnhCẩm Hưng, Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, P. Sông Trí, P. Vũng Áng; Cẩm Trung, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, Thạch Khê; Cẩm Xuyên, Mai Phụ
2Quảng TrịBa Lòng, Bắc Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Sơn; A Dơi, Ái Tử, Bến Quan, Bố Trạch, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, P. Đồng Sơn, P. Quảng Trị, Phú Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa; Đồng Lê, Hòa Trạch, Hướng Lập, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Phú
3TP. HuếA Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài,
Phú Lộc, Vinh Lộc
4TP. Đà NẵngAvương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Êê, Nông
Sơn, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, P. Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm
Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà My, Việt An, Vu Gia; Đắc Pring, Đức Phú, La Dêê, Lãnh
Ngọc, Nam Giang, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Thành, Tam Anh, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Trà Leng, Trà Liên, Trà Tân; Nam
Trà My, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân
5Quảng NgãiThanh Bồng; Bình Chương, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Trà Bồng; Ba Động, Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống dân cư, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh và làm gián đoạn hoạt động kinh tế - xã hội.

Các địa phương được khuyến cáo rà soát kỹ những điểm có nguy cơ sạt lở, kiểm tra hệ thống thoát lũ và triển khai phương án phòng tránh kịp thời.

