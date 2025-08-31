Kinh tế TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6 Tối qua (30/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng: