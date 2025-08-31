Chủ Nhật, 31/8/2025
Kinh tế

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6

P.V 31/08/2025 05:43

Tối qua (30/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

dbqg_xtnd_20250830_2215.jpg

Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng:

Cấp bão ATNĐ
Cấp gió
(beaufort)
Tốc độ gió
Mức độ ảnh hưởng
m/s
km/h
Áp thấp
nhiệt đới
6
7
10,8-13,8 13,9-17,1
39-49
50-61
- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió.
- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu thuyền.
Bão
8
9
17,2-20,7 20,8-24,4
62-74
75-88
- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.
- Biển động rất nhanh. Rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.
Bão
mạnh
10
11
24,5-28,4 28,5-32,6
89-102
103-117
- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng. - Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển.
Bão rất
mạnh
12
13
14
15
32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9
118-133
134-149
150-166
167-183
- Sức phá hoại cực kỳ lớn. - Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn. - Thảm họa nếu không phòng tránh.
Siêu bão
16
17
51,0-56,0 56,1-61,2
184-201
202-220
- Sức phá hoại cực kỳ lớn. - Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. - Thiệt hại cực kỳ thảm khốc.

      Kinh tế
      TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6

