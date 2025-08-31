TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6

TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SỐ 6
Tối qua (30/8), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.
Hồi 22 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng:
|Cấp bão ATNĐ
|Cấp gió
(beaufort)
|Tốc độ gió
|Mức độ ảnh hưởng
|m/s
|km/h
|Áp thấp
nhiệt đới
|6
7
|10,8-13,8 13,9-17,1
|39-49
50-61
|- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió.
- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu thuyền.
|Bão
|8
9
|17,2-20,7 20,8-24,4
|62-74
75-88
|- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.
- Biển động rất nhanh. Rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.
|Bão
mạnh
|10
11
|24,5-28,4 28,5-32,6
|89-102
103-117
|- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng. - Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển.
|Bão rất
mạnh
|12
13
14
15
|32,7-36,9 37,0-41,4 41,5-46,1 46,2-50,9
|118-133
134-149
150-166
167-183
|- Sức phá hoại cực kỳ lớn. - Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trong tải lớn. - Thảm họa nếu không phòng tránh.
|Siêu bão
|16
17
|51,0-56,0 56,1-61,2
|184-201
202-220
|- Sức phá hoại cực kỳ lớn. - Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn. - Thiệt hại cực kỳ thảm khốc.