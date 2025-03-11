Kinh tế Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển ngày và đêm 3/11 Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên Biển Đông ngày và đêm 3/11: Cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh, có trục ở khoảng vĩ tuyến 11-14 độ Bắc.

Trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông đều có mưa rào và dông rải rác.

Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; tại trạm Lý Sơn gió giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Ngày và đêm 3/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), cũng như khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển có thể cao trên 2m.

Thời điểm dự báo Vùng biển ảnh hưởng Gió mạnh Hướng gió Độ cao sóng Hướng sóng Ngày và đêm 03/11 Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đông Bắc 3,0-5,0 Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ Cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đông Bắc 2,5-3,5 Đông Bắc Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Đông Bắc 2,0-3,0 Đông Bắc

Dự báo ngày và đêm 4/11, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m.

Từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động tránh trú an toàn.