Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển ngày và đêm 3/11

Quốc Duẩn 03/11/2025 12:13

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên Biển Đông ngày và đêm 3/11: Cảnh báo nguy hiểm cho tàu thuyền.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động mạnh, có trục ở khoảng vĩ tuyến 11-14 độ Bắc.

Trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông đều có mưa rào và dông rải rác.

Tại trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; tại trạm Lý Sơn gió giật cấp 7.

ht-canh-bao-nguy-co-truot-lo-dat-lu-quet-11-03-2025_12_08_pm.png

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Ngày và đêm 3/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), cũng như khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển có thể cao trên 2m.

Thời điểm dự báoVùng biển ảnh hưởngGió mạnhHướng gióĐộ cao sóngHướng sóng
Ngày và đêm 03/11Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.Đông Bắc3,0-5,0Đông Bắc
Vịnh Bắc BộCấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.Đông Bắc2,5-3,5Đông Bắc
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. HuếCấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.Đông Bắc2,0-3,0Đông Bắc

Dự báo ngày và đêm 4/11, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m.

Từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, khu vực gần tâm bão có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động tránh trú an toàn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển ngày và đêm 3/11

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO