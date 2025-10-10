Kinh tế Tin lũ Bắc Ninh: Lũ sông Cầu, sông Thương có thể chạm đỉnh lũ lịch sử vào sáng 10/10 Lũ sông Cầu, sông Thương tại Bắc Ninh vượt báo động ba gần nửa mét, có thể chạm đỉnh lũ lịch sử vào sáng 10/10, hàng loạt tuyến đê gặp sự cố tràn, sạt trượt.

Nhiều tuyến sông ở miền Bắc tiếp tục ghi nhận mực nước cao vượt báo động 3. Lũ trên sông Cầu, sông Thương và sông Trung đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng và sạt lở tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Lúc 19h ngày 9/10, mực nước tại trạm Đáp Cầu (sông Cầu) đạt 7,49m, cao hơn báo động 3 khoảng 1,19m. Trên sông Thương, mực nước tại trạm Cầu Sơn ghi nhận 18,02m, vượt báo động 3 hơn 2m, còn trạm Phủ Lạng Thương ở mức 7,56m, cao hơn báo động 3 1,26m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 0,03m.

Tại sông Trung, trạm Hữu Lũng ghi nhận mực nước 22,57m, cũng vượt mức lịch sử năm 1986 0,03m.

Toàn cảnh xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) chìm trong biển nước.

Dự báo 24 giờ tới: Lũ đạt đỉnh và xuống chậm

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong 12 giờ tới, sông Cầu tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 1,3m. Lũ trên sông Thương và sông Trung sẽ tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức trên báo động 3.

Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên các sông được dự báo sẽ rút chậm, đặc biệt tại Đáp Cầu, Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương. Tuy nhiên, lũ vẫn ở ngưỡng cao, có thể ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, các khu dân cư ven sông.

Ngoài ra, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) và sông Thái Bình (Hải Phòng) dự kiến dao động quanh mức báo động 1, cho thấy nguy cơ lan rộng tình trạng ngập úng nếu mưa lớn kéo dài.

Nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều tỉnh miền Bắc

Theo cảnh báo, ngập lụt diện rộng có khả năng tiếp diễn trong 2 – 3 ngày tới tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, đặc biệt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị thấp.

Các khu vực đồi núi Bắc Bộ cần đặc biệt cảnh giác với sạt lở bờ sông, sạt lở đê điều và sạt lở đất trên sườn dốc, nguy cơ cao do đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa lớn.

Người dân có thể theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực trên trang luquetsatlo.nchmf.gov.vn để kịp thời nắm bắt diễn biến nguy hiểm và có biện pháp ứng phó phù hợp.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3

Lũ lớn trên hệ thống sông Cầu và sông Thương đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân vùng hạ lưu. Nhiều khu vực ven sông đã bị cô lập cục bộ, giao thông qua lại khó khăn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra hệ thống đê kè, hồ chứa và sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp lũ dâng bất thường.

Các thông tin dự báo sẽ được cập nhật thường xuyên, đặc biệt nếu có sự thay đổi lưu lượng xả từ các hồ thủy điện và hồ chứa thượng nguồn.