Kinh tế Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên hệ thống sông Cầu và sông Thương dâng cao, nhiều nơi đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986, gây nguy cơ ngập sâu tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Diễn biến lũ trong 12 giờ qua: Mực nước vượt báo động cấp 3

Trong 12 giờ qua, tình hình lũ trên các sông miền Bắc diễn biến phức tạp. Tại sông Cầu (Thái Nguyên), mực nước tại trạm Gia Bảy bắt đầu giảm nhẹ, nhưng ở khu vực Bắc Ninh, lũ vẫn đang lên nhanh.

Trên sông Thương (Bắc Ninh), mực nước tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 7,60m lúc 3h sáng ngày 9/10, cao hơn 1,30m so với mức báo động 3 và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986. Hiện mực nước biến đổi chậm nhưng vẫn ở mức rất cao.

Trên sông Trung (Lạng Sơn), mực nước tại trạm Hữu Lũng đạt 23,54m, cao hơn mức lịch sử năm 1986 tới 1m. Các địa phương ven sông đang khẩn trương gia cố bờ kè, di dời dân khỏi vùng trũng thấp có nguy cơ ngập nặng.

Dự báo 24 giờ tới: Lũ vẫn ở mức cao, một số nơi đạt đỉnh mới

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, với mực nước tại trạm Đáp Cầu cao hơn báo động 3 khoảng 1,3m. Trên sông Thương và sông Trung, mực nước sẽ giảm dần nhưng vẫn duy trì trên mức báo động 3.

Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo, nước trên các sông tiếp tục rút chậm. Dự kiến, trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) sẽ xuống dưới báo động 1, trong khi trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) vẫn còn trên báo động 3. Trên sông Thương và sông Trung, mực nước sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro lớn cho các khu vực hạ lưu.

Bên cạnh đó, mực nước trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) và sông Thái Bình (Hải Phòng) được dự báo sẽ dao động quanh mức báo động 1 đến báo động 2, tiếp tục gây áp lực cho hệ thống đê điều khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.

Nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao tại nhiều địa phương miền Bắc

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 2–3 ngày tới, ngập lụt diện rộng có thể xảy ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, đặc biệt ở những vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Ngoài ngập sâu, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông và vỡ đê cục bộ, đe dọa an toàn nhà dân và cơ sở hạ tầng. Các địa phương cần triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp, tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra an toàn hồ chứa và đê bao.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng

Lũ lớn trên sông Cầu và sông Thương đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống dân sinh.

Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên di chuyển qua vùng ngập, cần chủ động cắt điện khu vực thấp trũng, bảo vệ tài sản và vật nuôi. Chính quyền các tỉnh được khuyến nghị duy trì lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có sự cố.