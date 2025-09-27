Thứ Bảy, 27/9/2025
TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 10 (lúc 10 giờ ngày 27/9): Khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam

PV 27/09/2025 10:26

Vị trí tâm bão: Khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-117km/h), giật cấp 15.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

CẢNH BÁO NGẬP LỤT trên địa bàn tỉnh Nghệ An:

Trong 06 giờ qua (từ 03 giờ ngày 27/09 đến 09 giờ ngày 27/09), địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như:

Thủy điện Hủa Na: 282 mm; Thủy điện Đồng Văn: 240,4 mm; Đồng Văn 1: 171,4 mm; Nông trường 15: 165,8 mm, Cửa Hội: 156 mm…

Phạm vi ngập lụt: Đợt mưa này nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An.

Thời gian ngập lụt: có khả năng kéo dài đến khoảng chiều ngày 27/9 Độ sâu ngập lụt lớn nhất: 0,2 - 0,7m, có nơi cao hơn 0,7m

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1

Cảnh báo tác động của ngập lụt: Ngập lụt có thể gây hư hỏng nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi; gây cản trở ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông và đi lại của người dân. Đề nghị người dân và các đơn vị theo dõi và có các biện pháp phòng tránh.

TIN BÃO MỚI NHẤT (Cơn bão số 10): Hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1°N; 115,8°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 10): Hồi 4 giờ ngày 27/9 vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km

Nghệ An tiếp tục ra công điện chủ động ứng phó với bão số 10

      TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 10 (lúc 10 giờ ngày 27/9): Khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam

