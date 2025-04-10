Thứ Bảy, 4/10/2025
TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 11 (lúc 12 giờ ngày 04/10): Vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc

P.V 04/10/2025 13:19

Vị trí tâm bão khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 115.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

1107.png

Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa to đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 70 – 150mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 250mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....

      TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 11 (lúc 12 giờ ngày 04/10): Vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc

