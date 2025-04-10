Kinh tế TIN NHANH VỀ BÃO SỐ 11 (lúc 12 giờ ngày 04/10): Vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc Vị trí tâm bão khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 115.5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

Khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11- 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ đêm 05/10, trên vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần cấp 4-5, sau tăng cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động.

Từ ngày 06 đến đêm 07/10, tỉnh Nghệ An có mưa vừa to đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: 70 – 150mm, riêng vùng Tây Bắc tỉnh có nơi trên 250mm như các xã Quỳ Châu, Châu Tiến, Thông Thụ, Tiền Phong....