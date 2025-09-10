Kinh tế Tin sạt lở đất: Cảnh báo nguy cơ cao tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh Mưa lớn kéo dài khiến đất đá bão hòa, nhiều khu vực miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và sụt lún, đặc biệt tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá bão hòa độ ẩm

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 8/10 đến 4h ngày 9/10), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục hứng chịu những đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa đáng kể như Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm, Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm, Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm và Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực trong số này đã đạt hoặc gần đạt mức bão hòa trên 85%, nghĩa là đất không còn khả năng thấm nước, khiến nguy cơ sạt lở đất tăng mạnh nếu mưa tiếp diễn.

Nguy cơ sạt lở đất cao dù mưa đã giảm

Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, các tỉnh nói trên vẫn có mưa, lượng mưa tích lũy khoảng 5–10mm, có nơi vượt 20mm. Mặc dù lượng mưa không quá lớn, nhưng do đất đã ngấm nước trong nhiều ngày, nên chỉ cần một đợt mưa ngắn cũng có thể kích hoạt sạt lở đất và sụt lún tại những sườn dốc yếu, khu vực dân cư sát núi hoặc ven suối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến lớp đất đá trên sườn dốc đã bão hòa, dễ bị trượt lở ngay cả khi thời tiết tạm tạnh mưa.

Trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc được dự báo có khả năng xảy ra sạt lở đất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và giao thông của người dân.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động cảnh báo đến người dân ở vùng có nguy cơ cao, nhất là khu vực dân cư nằm sát sườn núi, ven sông suối hoặc những điểm có tiền sử sạt lở.

Cảnh báo cấp độ 1 tác động của sạt lở và sụt lún đất

Hiện mức cảnh báo rủi ro thiên tai do sạt lở, sụt lún đất ở cấp 1, tuy nhiên nếu mưa tiếp diễn, cấp độ có thể nâng lên. Sạt lở không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn làm tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Cơ quan chức năng được khuyến nghị rà soát các điểm xung yếu, các đoạn sông có dòng chảy mạnh hoặc bị tắc nghẽn, để kịp thời gia cố, di dời dân cư và ứng phó chủ động, hạn chế tối đa thiệt hại khi sạt lở xảy ra.