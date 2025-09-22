Kinh tế TIN siêu bão RAGASA: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17

Siêu bão RAGASA đã được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh (Violent Typhoon) - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (với gió duy trì 10 phút) đạt 110 kts (~205 km/h), mạnh hơn một chút so với YAGI năm 2024 (105 kts).

Bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Ảnh: TTDBTV Quốc gia

Hồi 10 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão RAGASA ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo tối nay (22/9) bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm, di chuyển nhanh khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16 - 17, giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23/9.

"Với cường độ như vậy, siêu bão Ragasa tương đương hoặc vượt cường độ mạnh nhất của bão số 3 Yagi năm 2024 và nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông" - ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Đến 7 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía đông. Cường độ mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Từ ngày 24-26/9, Vịnh Bắc Bộ và ven biển Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ khả năng có gió mạnh cấp 9 đến cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15 đến cấp 16, kèm mưa lớn diện rộng.