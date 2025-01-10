Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Hiếu.

Vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc, trách nhiệm của Tỉnh ủy trong các khâu chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Niềm vui, phấn khởi và tin tưởng đang lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội lần này.

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, mà còn là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới, khi Nghệ An đặt mục tiêu trở thành “tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong bối cảnh đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, cùng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu đang tiếp tục được phát huy cao độ.

Cán bộ, công chức xã Đông Hiếu rà soát, hệ thống hồ sơ tài liệu được bàn giao cho xã mới. Ảnh: Mai Hoa

Là người trực tiếp tham gia quản lý cấp cơ sở, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo và quyết định những giải pháp mạnh mẽ để mô hình chính quyền 2 cấp thật sự phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, gần dân và vì dân. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến việc phân cấp, trao quyền chủ động hơn cho cấp xã, nhất là trong tuyển dụng, bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng, cơ cấu chuyên môn hợp lý. Đây là yếu tố “then chốt” để cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất - có thể thực hiện tốt chức năng phục vụ, triển khai chính sách một cách hiệu lực, hiệu quả.

Song hành với đó, tôi mong rằng, trong chiến lược phát triển tổng thể, tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng Tây Nghệ An - một không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc, đồng thời là tiềm năng động lực mới.

Riêng với Đông Hiếu, tôi kỳ vọng tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương sớm đạt các tiêu chí thành lập phường, phù hợp với quy hoạch và mô hình chính quyền 2 cấp, từ đó khai thác tốt tiềm năng đô thị, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống nhân dân.

Một góc nông thôn xã Đông Hiếu.

Bên cạnh đó, việc cho phép lập đồng thời quy hoạch phân khu trong đô thị với quy hoạch chung đô thị Thái Hòa sẽ là giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tốc độ phát triển, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và phù hợp thực tiễn. Nếu được hiện thực hóa, những định hướng và quyết sách này sẽ góp phần tạo nên bước bứt phá quan trọng cho các đô thị động lực của tỉnh, đặc biệt là đô thị Thái Hòa nói chung và Đông Hiếu nói riêng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không chỉ khẳng định quyết tâm, ý chí, trí tuệ tập thể mà còn thắp sáng niềm tin, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, cùng sự đồng thuận của toàn dân, Nghệ An sẽ sớm bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quốc gia, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.