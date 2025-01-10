Tình cảm, trách nhiệm và khát vọng của đại biểu gửi tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX
Từ ngày 1 đến 3/10/2025, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (phường Thành Vinh), Đảng bộ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 20 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của tỉnh.
Cũng như nhiều người dân trong tỉnh tôi rất phấn khởi khi được chứng kiến trong những năm gần đây dưới sự đoàn kết nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà có nhiều khởi sắc nhất là thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An; là bước khởi đầu mở ra chặng đường phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
Với tâm thế đổi mới, phát triển, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động nhiệt huyết, với truyền thống cần cù, sáng tạo của nhân dân trong tỉnh, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chúng tôi - những đảng viên đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, của tỉnh rất kỳ vọng tại các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tập trung cao độ trong thảo luận, đề xuất các giải pháp xác đáng để giúp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 vững mạnh, toàn diện, kiểu mẫu.
Đồng thời, tôi mong muốn Đại hội tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ kính yêu.
Vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc, trách nhiệm của Tỉnh ủy trong các khâu chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Niềm vui, phấn khởi và tin tưởng đang lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội lần này.
Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, mà còn là dấu mốc lịch sử mở ra giai đoạn phát triển mới, khi Nghệ An đặt mục tiêu trở thành “tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong bối cảnh đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ, cùng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu đang tiếp tục được phát huy cao độ.
Là người trực tiếp tham gia quản lý cấp cơ sở, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bàn thảo và quyết định những giải pháp mạnh mẽ để mô hình chính quyền 2 cấp thật sự phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho quản trị hiện đại, gần dân và vì dân. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến việc phân cấp, trao quyền chủ động hơn cho cấp xã, nhất là trong tuyển dụng, bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng, cơ cấu chuyên môn hợp lý. Đây là yếu tố “then chốt” để cấp xã - cấp chính quyền gần dân nhất - có thể thực hiện tốt chức năng phục vụ, triển khai chính sách một cách hiệu lực, hiệu quả.
Song hành với đó, tôi mong rằng, trong chiến lược phát triển tổng thể, tỉnh sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng Tây Nghệ An - một không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc, đồng thời là tiềm năng động lực mới.
Riêng với Đông Hiếu, tôi kỳ vọng tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ để địa phương sớm đạt các tiêu chí thành lập phường, phù hợp với quy hoạch và mô hình chính quyền 2 cấp, từ đó khai thác tốt tiềm năng đô thị, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống nhân dân.
Bên cạnh đó, việc cho phép lập đồng thời quy hoạch phân khu trong đô thị với quy hoạch chung đô thị Thái Hòa sẽ là giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tốc độ phát triển, đảm bảo tính đồng bộ, khoa học và phù hợp thực tiễn. Nếu được hiện thực hóa, những định hướng và quyết sách này sẽ góp phần tạo nên bước bứt phá quan trọng cho các đô thị động lực của tỉnh, đặc biệt là đô thị Thái Hòa nói chung và Đông Hiếu nói riêng.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không chỉ khẳng định quyết tâm, ý chí, trí tuệ tập thể mà còn thắp sáng niềm tin, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, cùng sự đồng thuận của toàn dân, Nghệ An sẽ sớm bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quốc gia, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Được tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ tỉnh - Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi thực sự vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hình phương hướng phát triển 5 năm tới, mà còn là đại hội đầu tiên sau khi Nghệ An thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vinh dự được tham dự đại hội, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia đóng góp trí tuệ, đề xuất giải pháp xây dựng các định hướng, nhiệm vụ sát thực tiễn, cũng như lựa chọn đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín.
Với tư cách là đại biểu đại diện cho hơn một nghìn đảng viên phường Tân Mai - địa bàn nằm trong vùng phát triển trọng điểm phía Bắc của tỉnh, thuộc hành lang kinh tế ven biển theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị - tôi càng kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đề ra những quyết sách đột phá, chiến lược để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng và từng địa phương. Trong đó, phát triển kinh tế biển cần được xác định là một trong những hướng đi trọng tâm, với các giải pháp mạnh mẽ đầu tư hạ tầng cảng biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển đội tàu công suất lớn, công nghiệp chế biến hải sản và các ngành dịch vụ gắn với biển.
Đặc biệt, việc khai thác hiệu quả các dự án động lực như Cảng biển Quỳnh Lập, điện khí LNG, du lịch biển… sẽ mở ra động lực tăng trưởng mới, tạo sức lan tỏa thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Đây cũng là cơ hội để những địa phương ven biển như phường Tân Mai phát huy tốt tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Tham dự Đại hội lần này, tôi không chỉ mang theo niềm tin và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, mà còn xác định trách nhiệm đóng góp trí tuệ, tiếng nói xây dựng để Đại hội thật sự là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Tôi rất vinh dự tự hào là đại biểu của đồng bào dân tộc thiểu số tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được đóng góp ý kiến mang tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng nhân dân trong tỉnh tới Đại hội.
Nghệ An là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; có đường biên giới với nước bạn Lào. Đặc điểm địa chính trị đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển hài hòa, bền vững.
Những năm qua, đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay tích cực nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh. Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả; văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.
Tôi cũng kỳ vọng thông qua Đại hội lần này, tỉnh sẽ tiếp tục có các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi; quan tâm đến chính quyền cơ sở, hạ tầng của khu vực miền núi, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng; hạ tầng lưới điện quốc gia; các công trình phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; hỗ trợ sinh kế cho người dân… Tỉnh sẽ tiếp tục có các chính sách đưa du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để nâng cao thu nhập của người dân.
Cùng đó, tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm an sinh xã hội để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh miền núi.
Cũng giống như tâm trạng chung của các đại biểu tham dự Đại hội, tôi hết sức vui mừng, phấn khởi. Trong báo cáo chính trị của Đại hội đã đề cập nhiều nội dung quan trọng về quan điểm phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 5 năm 2025 - 2030.
Là một cán bộ Hội Phụ nữ ở địa bàn nông thôn tham dự Đại hội, tôi rất quan tâm đến vấn đề nông nghiệp và nông thôn cũng như khơi dậy sức vươn của phụ nữ. Trong nông nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững; vì vậy, tôi mong muốn bằng sự tập trung trí tuệ, Đại hội sẽ đưa ra các giải pháp hữu hiệu để đưa nền nông nghiệp Nghệ An phát triển theo đúng định hướng nông nghiệp xanh, thông minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị và liên kết trong chuỗi sản phẩm; xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân một cách thực chất, để mỗi miền quê đều trở thành nơi đáng sống.
Tôi cũng kỳ vọng rằng, Đại hội lần này sẽ tiếp tục ban hành những chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo toàn diện hơn cho phụ nữ: Từ việc tạo sinh kế, việc làm bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đến việc mở rộng cơ hội học tập, đào tạo, bồi dưỡng để phụ nữ phát triển toàn diện.
Sự quan tâm ấy không chỉ giúp phụ nữ vươn lên, phát huy vai trò, trách nhiệm cùng đoàn kết với các tầng lớp nhân dân đóng góp vào phong trào chung của tỉnh mà còn là động lực quan trọng để góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc - nền tảng bền vững cho xã hội.
Tôi đặt trọn niềm tin vào Đại hội sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh nói chung và từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX với tư cách là đảng viên trẻ tuổi nhất, tôi vô cùng vinh dự, tự hào và phấn khởi. Đây là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao, nhắc nhở tôi phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin mà tổ chức Đảng đã dành cho thế hệ trẻ.
Là một giáo viên trẻ, tôi đặc biệt quan tâm tới Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục và đào tạo. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc coi giáo dục - đào tạo là động lực then chốt để phát triển đất nước.
Tôi mong rằng, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, việc thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị sẽ thành hiện thực trên cơ sở đó để tạo điều kiện cho giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà tiếp tục có những bước tiến trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Với bản thân tôi, trách nhiệm lớn nhất là không ngừng rèn luyện, nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho học sinh. Bên cạnh đó, tôi cũng ý thức rõ mình phải là cầu nối để lan tỏa tinh thần của Nghị quyết, truyền cảm hứng học tập, rèn luyện cho các em học sinh và cùng đồng nghiệp triển khai hiệu quả những chủ trương mới trong nhà trường.
Tôi tin rằng, với sự đồng hành, quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cùng nỗ lực đổi mới của đội ngũ cán bộ, giáo viên - chúng ta sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của khu vực.
Tôi cũng kỳ vọng Đại hội lần này sẽ có nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh quan tâm nhiều hơn nữa tới thế hệ trẻ: Tạo môi trường để thanh niên được học tập, cống hiến, khởi nghiệp đóng góp vào công cuộc phát triển của quê hương, đất nước.