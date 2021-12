Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo thị xã Cửa Lò chúc mừng đồng bào công giáo nhân dịp Giáng Sinh

Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò; Lê Văn Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cùng đại diện UBND, các đoàn thể thị xã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2021 các linh mục, hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Lộc và Giáo họ Đức Xuân, phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò). Đại diện Tỉnh đoàn thăm, chúc mừng Hội đồng Mục vụ Giáo họ Đức Xuân (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò). Ảnh: Thanh Quỳnh Tặng hoa đến các vị linh mục, chức sắc tôn giáo tại các hội đồng mục vụ và giáo xứ trên địa bàn thị xã Cửa Lò, đại diện Tỉnh đoàn và Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, đại diện Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò khẳng định, dù năm qua địa phương đã chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội đều chịu tác động tiêu cực. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, địa phương đã vượt qua khó khăn, thử thách. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các vị linh mục, các vị chức sắc và bà con giáo dân toàn thị xã. Thời gian tới, đoàn công tác mong muốn các vị linh mục, chức sắc tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hướng dẫn, vận động đồng bào giáo dân phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Từ đó, tích cực tham gia các phong trào do địa phương và các cấp bộ Đoàn - Hội triển khai, phát động.

Đại diện Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò tặng lẵng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Ngọc Giao và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Lộc (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò). Ảnh: Thanh Quỳnh

Đáp lại những tình cảm của đoàn, Linh mục Nguyễn Ngọc Giao - Quản xứ Giáo xứ Tân Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền thị xã, Tỉnh đoàn và các đoàn thể đã quan tâm, chăm lo đến đời sống bà con giáo dân giáo xứ trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào công giáo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương tăng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Ngọc Giao nhân dịp Giáng sinh năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn cũng đã đến thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh an lành tới các cán bộ Đoàn là người công giáo, các thanh niên công giáo cốt cán trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương mong muốn đội ngũ này sẽ trở thành lực lượng tiên phong động viên các đoàn viên, thanh niên và bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Đại diện Tỉnh đoàn thăm hỏi, động viên các thanh niên công giáo cốt cán trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sáng cùng ngày, đoàn do các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn: Phạm Văn Toàn, Thái Minh Sỹ cũng đến thăm, chúc mừng linh mục, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Cửa Lò và Giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy; Hội đồng Mục vụ Giáo họ Thượng Lộc, phường Nghi Hải và các thanh niên công giáo cốt cán trên địa bàn phường Nghi Hải và phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò).