Tỉnh đoàn Nghệ An điện đàm với Đoàn Thanh niên 3 tỉnh của nước bạn Lào

Dự chương trình về phía Nghệ An có đại diện Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Về phía Đoàn Thanh niên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có các đồng chí: Phết Sa Mon Đa Vông Son – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng; Lon Khan Su Ka Vông – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn; Thoong Mạ Ni Khột Păn Nha – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Bôlykhămxay.

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban của Tỉnh đoàn Nghệ An, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, lãnh đạo các sở, ngành của 3 tỉnh nước CHDCND Lào, các thanh niên phát triển kinh tế giỏi của 4 tỉnh, các lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.