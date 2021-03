Tỉnh đoàn Nghệ An ra quân đội tình nguyện viên phục vụ tại quán cơm 2.000 đồng

Quán cơm 2.000 đồng dành cho bệnh nhân và người khó khăn tại địa chỉ 88 Phùng Khắc Khoan, TP Vinh đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người lao động nghèo, người già neo đơn. Quán cơm đã mang những bữa cơm chan chứa tình yêu thương, sự sẻ chia tới những người lao động nghèo.

Ngay từ sáng sớm các tình nguyện viên đã có mặt tại quán để chuẩn bị bữa trưa cho các bệnh nhân và người nghèo. Ảnh: Thanh Lê

Các tình nguyện viên chuẩn bị khay, bát đĩa đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Thanh Lê

10h trưa ngày 9/3, quán cơm 2.000 đồng dành cho bệnh nhân và người khó khăn của Tổ Thiện Tâm 20-34 Lê Huân, ở số nhà 88 đường Phùng Khắc Khoan, TP Vinh nhộn nhịp, tấp nập dòng người xếp hàng mua cơm.

Quán cơm 2.000 đồng trở thành địa chỉ quen thuộc của các bệnh nhân nghèo. Ảnh: Thanh Lê

Đón nhận đĩa cơm nóng hổi với đầy đủ thịt, rau, canh và chuối tráng miệng, ông Nguyễn Văn Huân (73 tuổi) ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn là bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học tỉnh vui mừng nói: “Quán sạch sẽ, thức ăn ngon đầy đủ chất dinh dưỡng và có nước uống. Nhiều hôm các nhà hảo tâm còn tài trợ thêm sữa, bánh ngọt. Đối với những bệnh nhân nghèo ở các huyện xuống đây điều trị trong thời gian dài, quán cơm đã giúp vơi đi phần nào khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn những nhà hảo tâm”.



Các sinh viên tình nguyện phát thẻ miễn phí cho các bệnh nhân và người nghèo đến quán ăn cơm. Ảnh: Thanh Lê

Nhằm hỗ trợ cho quán cơm, Tỉnh đoàn Nghệ An đã có công văn phân công lực lượng tình nguyện viên tham gia tại “Quán cơm 2.000 đồng”. Các đội tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên của các tổ chức đoàn: Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại, Trường Cao đẳng Việt Đức, Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt - Hàn, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Văn hóa Nghệ thuật và Thành đoàn Vinh...

Theo sự phân công của Tỉnh đoàn, các đơn vị xây dựng phương án, lập bảng phân công cụ thể của đơn vị mình, cử cán bộ theo dõi. Thời gian bắt đầu từ ngày 9/3/2021 (khởi đầu do đội tình nguyện của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đảm nhận). Mỗi ngày cử 5-6 đoàn viên tình nguyện viên tham gia phục vụ tại quán cơm.

Thực khách của quán chủ yếu là các bệnh nhân đang điều trị ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Văn Huân (Nam Đàn) thực khách quen thuộc của quán, cảm ơn sự quan tâm của nhà hảo tâm, đội tình nguyện viên. Ảnh: Thanh Lê

Có mặt từ sáng sớm, em Nguyễn Văn Tiến, sinh viên lớp Cơ khí K13Z Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh cho biết: "Từ ngày quán cơm đi vào hoạt động, hôm nào không có lịch học em đều đến đây hỗ trợ quán những công việc như nhặt rau, rửa bát, lau chùi, dọn dẹp quán. Hôm nay đội tình nguyện của em được chính thức phân công đảm nhiệm hỗ trợ cho quán. Công việc vất vả một chút, nhưng mình đã góp phần nhỏ giúp đỡ, chia sẻ với những người nghèo".

Trưa ngày 9/3, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An đến thăm, động viên bệnh nhân và đại diện Tổ Thiện Tâm sáng lập quán cơm 2.000 đồng dành cho bệnh nhân và người khó khăn. Ảnh: Thanh Lê Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An cho biết: Nhằm hỗ trợ cho quán cơm 2.000 đồng phục vụ bệnh nhân và người khó khăn, Tỉnh đoàn phân công các đội tình nguyện viên để phục vụ tại quán không chỉ ngày một ngày hai mà đến hết năm để hỗ trợ nhân lực cho quán. Đi cùng với đó, Tỉnh đoàn sẽ kêu gọi nguồn lực để góp phần duy trì hoạt động của quán. Đồng thời, thông qua hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Anh Phan Hùng Sơn - phụ trách quán cơm 2.000 đồng dành cho những bệnh nhân và người khó khăn cho biết thêm: "Những bệnh nhân đến với quán hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, thời gian chữa trị kéo dài khiến họ mệt mỏi. Chúng tôi phải chú ý từ lời ăn tiếng nói, từ thái độ phục vụ, cách sắp xếp từng đợt khách. Đặc biệt, quán chú trọng khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà động viện Tổ Thiện tâm. Ảnh: Thanh Lê

"Từ ngày quán khai trương (5/12/2020), khách đến quán ăn cơm 2.000 đồng ngày càng đông nhưng tình nguyện viên phục vụ tại quán còn ít, chúng tôi đã đề xuất Tỉnh đoàn hỗ trợ thêm các đội tình nguyện viên phục vụ cho quán với các công việc như nhặt, rửa rau, rửa bát, dọn dẹp... Từ hôm nay, Tỉnh đoàn đã cử các đội tình nguyện viên đến phục vụ miễn phí nên chúng tôi đỡ vất vả và phục vụ kịp thời hơn cho bà con" - anh Sơn chia sẻ.