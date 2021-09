Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà Trung thu, tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các đồng chí: Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quà Trung thu các cháu thiếu nhi tại Mái ấm Lâm Bích, xã Hưng Yên Bắc. Cùng đi có lãnh đạo huyện Hưng Nguyên. Ảnh: TG

Chương trình Vui Tết Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này là sự tiếp nối thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.



Tại huyện Hưng Nguyên, đoàn đã trao các suất quà Trung thu cho 42 cháu là trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm Lâm Bích, thuộc xóm 5, xã Hưng Yên Bắc.

Tại xóm 1, xã Hưng Yên Nam, đoàn cũng thăm hỏi, động viên, trao quà gia đình chị Phạm Thị Sửu, là mẹ đơn thân đang nuôi 2 con trong độ tuổi đến trường.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương tặng máy tính bảng cho em Ngô Đức Duy tại xóm 1, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: TG

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và “Cùng em học trực tuyến” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đã trực tiếp trao tặng 1 máy tính bảng cho cháu Ngô Đức Duy (con trai chị Sửu) để phục vụ học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, đảm bảo “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”.



Trao tặng quà an sinh cho gia đình chị Lê Thị Điệp, tại xóm 18, xã Nghi Phú. Cháu Nguyễn Tuấn Kiệt, con trai chị Điệp, vượt lên hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi, được nhận máy tính bảng từ Tỉnh đoàn. Ảnh: TG

Tại TP. Vinh, các suất quà Trung thu đã được chuyển đến các cháu thiếu niên, nhi đồng ở xóm 8, xã Hưng Chính. Lãnh đạo Tỉnh đoàn cũng trực tiếp tới thăm, trao tặng máy tính bảng cho cháu Nguyễn Tuấn Kiệt, trú tại xóm 18, xã Nghi Phú, là trường hợp vươn lên hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn tiếp nhận ủng hộ từ Quỹ Vì tầm vóc Việt, trao tặng 470 túi an sinh hưởng ứng chương trình Triệu túi an sinh của Trung ương Đoàn. Ảnh: TG

Dịp này, Tỉnh đoàn đã kêu gọi nguồn tài trợ từ Quỹ Vì tầm vóc Việt để trao tặng 470 túi an sinh với tổng trị giá 141 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Triệu túi an sinh do Trung ương Đoàn phát động.

50 túi an sinh được Tỉnh đoàn thông qua UBND xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên để chuyển đến các địa chỉ trên địa bàn. Ảnh: TG

Ngoài các suất quà được trao tặng trong chiều 16/9 tại xã Hưng Yên Bắc (Hưng Nguyên) và xã Hưng Chính (TP. Vinh), số túi an sinh còn lại sẽ tiếp tục được gửi đến tận tay các hoàn cảnh khác ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sớm vượt qua dịch Covid-19.