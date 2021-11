Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai 'Kế hoạch hỗ trợ thanh niên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19'

(Baonghean.vn) - Ngày 5/11, Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ gói vay vốn cho thanh niên bị mất việc làm trong đại dịch Covid - 19 tại huyện Quỳ Hợp. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai "Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn ban hành ngày 2/11 vừa qua.