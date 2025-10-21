Thời sự Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Nghệ An 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai Sáng 21/10, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi tới đồng bào Nghệ An đang gồng mình vượt qua khó khăn sau bão lũ vừa qua.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Quang Vinh

Dự chương trình có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu 2 tỉnh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trao ủng hộ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Quang Vinh

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đặc biệt là các cơn bão số 3, số 5 và số 10.

Bão và mưa lũ đã làm chết 8 người, bị thương 25 người; 105.309 nhà bị thiệt hại; 1.221 trường học, 244 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; hơn 9.000 cột điện bị đổ, gãy; các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị thiệt hại nghiêm trọng...

Ước tính thiệt hại về kinh tế của Nghệ An sau 3 cơn bão khoảng 8.587 tỷ đồng, trong đó bão số 3 là 3.814 tỷ đồng, bão số 5 là 1.529 tỷ đồng, bão số 10 là 3.244 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát mà Nghệ An phải gánh chịu do thiên tai. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “đoàn kết, nghĩa tình”, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi tặng Nghệ An 2 tỷ đồng để góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao biểu trưng cảm ơn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tấm lòng nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí khẳng định: Sự hỗ trợ kịp thời, đầy sẻ chia này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất sau thiên tai.