Chuyển đổi số Tính năng bí mật trên iPhone giúp bảo vệ dữ liệu khỏi tay kẻ trộm Không phải ai cũng biết hệ điều hành iOS sở hữu một tính năng ẩn có thể trở thành “lá chắn” vững chắc cho dữ liệu cá nhân. Khi kích hoạt, nó giúp bạn giữ an toàn thông tin ngay cả khi iPhone rơi vào tay kẻ trộm.

Chiếc iPhone của bạn không chỉ là công cụ liên lạc, giải trí hay làm việc, mà còn là “kho báu” chứa vô số dữ liệu cá nhân - từ ảnh, tin nhắn, email cho đến thông tin tài chính nhạy cảm.

Một khi rơi vào tay kẻ xấu, những dữ liệu này có thể bị khai thác gây ra hậu quả khó lường. Và thực tế, việc điện thoại bị mất hoặc đánh cắp vẫn xảy ra mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới.

Để bảo vệ người dùng trước nguy cơ này, Apple đã giới thiệu một tính năng bảo mật mới trong iOS 17.3 mang tên “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” (Stolen Device Protection). Đây là một lớp phòng thủ bổ sung, giúp bạn yên tâm hơn nếu chẳng may iPhone rơi vào tay kẻ trộm.

Ảnh minh họa.

Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ yêu cầu thêm các bước xác minh, chẳng hạn như Face ID hoặc Touch ID, trước khi thực hiện những hành động quan trọng liên quan đến dữ liệu và tài khoản, đặc biệt là các thông tin tài chính được lưu trữ trên máy. Điều này khiến việc truy cập vào những dữ liệu quan trọng trở nên cực kỳ khó khăn đối với kẻ xấu.

Dù không phải là công cụ bảo mật mạnh mẽ nhất của iPhone, “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” vẫn đóng vai trò quan trọng nhằm giữ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm, đồng thời cho bạn thêm thời gian để dùng các công cụ như “Tìm thiết bị của tôi” (Find My) nhằm khóa hoặc xóa thiết bị từ xa.

Cách thức hoạt động của tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp”

Khi được kích hoạt, “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” bổ sung nhiều lớp kiểm tra bảo mật trên iOS, đặc biệt hữu ích trong tình huống kẻ trộm đã biết mật mã mở khóa của bạn. Các lớp bảo vệ này giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và hạn chế tối đa nguy cơ mất mát dữ liệu.

Một trong những cơ chế quan trọng là yêu cầu xác thực sinh trắc học bắt buộc như Face ID hoặc Touch ID để truy cập vào thông tin nhạy cảm như mật khẩu đã lưu, dữ liệu thẻ tín dụng.

Khi được kích hoạt, tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và hạn chế tối đa nguy cơ mất mát dữ liệu. Ảnh: Internet

Trước đây, nếu Face ID hoặc Touch ID thất bại, người dùng có thể nhập mật mã để tiếp tục. Tuy nhiên, với tính năng này, ngay cả khi kẻ trộm biết mật mã, chúng vẫn không thể bỏ qua bước xác thực sinh trắc học, biến Face ID/Touch ID thành “chìa khóa” duy nhất mở cánh cửa dữ liệu.

Không chỉ vậy, iOS còn áp dụng độ trễ bảo mật thông minh khi phát hiện thiết bị ở vị trí lạ, ngoài những địa điểm quen thuộc như nhà, cơ quan hay trường học. Nếu ai đó cố thay đổi mật khẩu tài khoản Apple hoặc truy cập các mục quan trọng trong tình huống này, iPhone sẽ kích hoạt thời gian chờ 1 giờ trước khi cho phép tiếp tục. Sau khoảng chờ, thiết bị yêu cầu thêm một lần xác thực sinh trắc học nữa, khiến việc chiếm đoạt tài khoản trở nên cực kỳ khó khăn.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh cài đặt để yêu cầu các bước xác thực bổ sung này mọi lúc, ngay cả khi đang ở địa điểm quen thuộc. Điều này đảm bảo lớp bảo vệ luôn hoạt động, không cho bất kỳ kẽ hở nào tồn tại.

Cách bật tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp”

Để kích hoạt “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp”, trước tiên bạn cần đảm bảo iPhone đang chạy iOS 17.3 hoặc phiên bản mới hơn, vì tính năng này không tồn tại ở các bản iOS cũ.

Ngoài ra, bạn phải bật xác thực hai yếu tố cho Apple ID, đặt mật mã thiết bị, đồng thời kích hoạt Face ID (hoặc Touch ID với các mẫu iPhone cũ hơn). Hai chức năng “Vị trí quan trọng” và “Tìm thiết bị của tôi” cũng cần được kích hoạt để hệ thống hoạt động hiệu quả.

Tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” là một lớp phòng thủ bổ sung, giúp bạn yên tâm hơn nếu chẳng may iPhone rơi vào tay kẻ trộm. Ảnh: Internet

Quy trình thiết lập tính năng này như sau:

- Mở Cài đặt (Settings) trên iPhone.

- Chọn Face ID & Mật mã.

- Nhập mật mã mở khóa thiết bị.

- Cuộn xuống và chọn Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp.

- Bật công tắc để kích hoạt.

Tại đây, bạn có thể điều chỉnh cách tính năng hoạt động. Mục “Yêu cầu độ trễ bảo mật” cho phép chọn giữa “Tránh xa vị trí quen thuộc” (chỉ kích hoạt khi ở nơi lạ) hoặc “Luôn luôn” (bảo vệ mọi lúc, mọi nơi).

Một ưu điểm quan trọng là khi tính năng này được bật, ngay cả khi kẻ trộm biết thông tin đăng nhập Apple ID của bạn, chúng không thể thay đổi cài đặt bảo mật thông qua trình duyệt web. Điều này giúp bạn có thêm thời gian để khóa hoặc xóa dữ liệu từ xa, đảm bảo thông tin cá nhân luôn an toàn.

Việc kích hoạt tính năng “Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp” không chỉ là một bước nâng cao bảo mật, mà còn là lớp “áo giáp” thông minh giúp bạn yên tâm hơn trước mọi nguy cơ mất mát iPhone./.