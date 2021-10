Tỉnh Nghệ An gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

Phát biểu chào mừng buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do tình hình dịch Covid-19 nên năm nay tỉnh không tổ chức được buổi gặp mặt các doanh nghiệp với quy mô lớn như các năm. Đồng thời, gửi tới các doanh nghiệp, doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Chủ tịch UBND tinh nhấn mạnh, trong suốt hơn 1 năm qua, đặc biệt là kể từ đầu năm 2021 đến nay, dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có hơn 838.000 người nhiễm Covid-19, hơn 20.000 ca tử vong. Riêng Nghệ An, mặc dù đã cố gắng kiểm soát nhưng đã có hơn 1.900 người nhiễm Covid-19, 19 ca tử vong.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 vô cùng to lớn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần nỗ lực, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp nên trong thời gian qua, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Mặc dù những ngày gần đây có một số ca dương tính nhưng là những công dân mới trở về từ các tỉnh, thành phía Nam, đã được cách ly.



Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù gặp khó khăn nhưng kinh tế - xã hội 9 tháng của tỉnh nhà vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh 9 tháng là 5,9% (cả nước là 1,42%); riêng quý III tăng trưởng 2,9% (cả nước là -6,17%). Thu ngân sách đến hết ngày 30/9/2021 đạt 13.219 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực với 77 dự án đầu tư mới, điều chỉnh quy mô 102 dự án, với tổng số vốn cả đăng ký mới và điều chỉnh là gần 22.000 tỷ đồng. Số dự án tăng 30,5%, nhưng đặc biệt là quy mô vốn của từng dự án tăng gần 5 lần. Tỉnh cũng có 1.321 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 13.500 tỷ đồng, 597 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

“Đóng góp vào những kết quả trên có vai trò vô cùng quan trọng, có tính quyết định của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện khó khăn vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã đóng góp, chia sẻ tích cực cho công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh nói và cho biết, trong hơn 1 năm qua, tỉnh đã huy động được 232 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Riêng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp 123 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn tham gia nhiều chương trình như "Tết Vì người nghèo", "Tết ấm biên cương", xây dựng nhà "Đại đoàn kết"…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân tỉnh nhà đối với sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Điểm qua tình hình doanh nghiệp của tỉnh, người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã tăng quy mô về số lượng lẫn chất lượng. Hiện tỉnh có khoảng 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, trong đó, có 13.800 doanh nghiệp đang hoạt động. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang đóng góp khoảng 60-62% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho 221.000 người lao động. Riêng Tập đoàn Thiên Minh Đức của doanh nhân Chu Thị Thành đang đóng góp khoảng 10% cho ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, chiếm 97- 98%; năng lực về vốn, công nghệ, thị trường… còn hạn chế. Vì thế, trong thời gian tới, tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tập trung vào các vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng Trước hết, theo Chủ tịch UBND tỉnh thì các doanh nghiệp của tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn trước mắt và lâu dài, để đạt được kết quả cao nhất mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh mới, tình hình mới, sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, xây dựng được kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình mới. Bởi quan điểm chung của cả nước là không thể có “zero Covid”, nên phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở, trong điều kiện thay đổi như vậy, các doanh nghiệp cũng cần thay đổi bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số.

Cho rằng, vấn đề quan tâm đời sống của người lao động có phần trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong các doanh nghiệp cần quan tâm, chia sẻ hỗ trợ chính sách người lao động. Bởi trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải dừng, giãn các hoạt động khiến cho người lao động rất khó khăn. Tỉnh đang giao các cấp, ngành rà soát, phân loại người lao động theo từng lĩnh vực để kết nối về cung - cầu lao động giúp cho các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung nguồn lao động. Vì thế, các doanh nghiệp cũng cần nắm bắt để biến khó khăn thành thuận lợi.

Các doanh nghiệp, Hiệp hội, Hội doanh nghiệp quan tâm đổi mới các hoạt động của các Hiệp hội, Hội trong tình hình mới. Khẳng định được vị thế là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động an sinh xã hội để tiếp tục phát huy, chia sẻ đối với cấp ủy, chính quyền để quan tâm tới người dân khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng Người đứng đầu UBND tỉnh khẳng định, chính quyền các cấp cam kết cùng đồng hành với cộng đồng doanh nghiêp, doanh nhân; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Hiện tỉnh đang xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với nhiều nội dung. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp; tháo gỡ những rào cản gây khó khăn cho các doanh nghiệp.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp mạnh dạn, thẳng thắng chỉ ra những rào cản, những vấn đề gây vướng mắc, những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, cản trở hoạt động của doanh nghiệp để tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm. Bởi gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp cũng chính là gây cản trở đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo phương châm giải quyết thủ tục hành chính: nhanh - đúng - hiệu quả. Đề cao thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu của các cấp, ngành trong công tác cải cách hành chính. Tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Với tinh thần càng khó khăn, càng thách thức thì chúng ta càng nỗ lực để đạt mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tin rằng, với truyền thống, bề dày lịch sử - văn hóa con người, doanh nhân xứ Nghệ thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển, đóng góp nhiều hơn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Chúc các doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, đạt được mọi hoài bão trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TRÂN TRỌNG SỰ QUAN TÂM, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch các hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An luôn trân trọng sự quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch các hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng Tỉnh ta đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng… Có thể nói, đây là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất để đội ngũ doanh nhân tỉnh tiến lên, đưa doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức, đoàn thể Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân tỉnh Nghệ An đã và sẽ luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân, nhằm xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành, chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Phạm Bằng

Dịp này, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dựa trên cơ sở các tiêu chí, đề xuất của các cấp, các ngành, các hội doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã chọn ra 10 doanh nghiệp tiêu biểu và 10 doanh nhân thực hiện tốt công tác vừa đảm bảo chống dịch vừa phát triển kinh tế./.